A diversão está garantida na noite deste sábado (28) no Teatro do Centro Cultural Usiminas. A partir das 20h, o público assistirá o casamento mais divertido e esperado do ano. O espetáculo, A comédia das encalhadas “Um bolo de casamento”, do Espaço Cultural Casa Laboratório, promete arrancar muitas gargalhadas de todos os presentes numa peça que apresenta o casamento duplo e confuso das primas Lindaurea e Deusarina.

O espetáculo conta a história de Lindaurea que após escrever todas as páginas do diário sexual dela, encontrou um príncipe encantado e resolveu se casar. Mas a comédia fica ainda mais divertida, pois Lindaurea decide dividir a conta do cerimonial e a noite com a prima Deusarina, que também vai casar. Mas, durante a peça, situações desconfortáveis e engraçadas acontecem, deixando as primas sem chão.

O ator Diego Martins, que interpreta Lindaurea, destaca que o espetáculo é cheio de imprevistos e que o público se diverte com a situação que as primas se envolvem no palco. “Esta peça é cheia de surpresas para o público e para os personagens. Esperamos que todos se divirtam com as mais engraçadas situações que acontecem antes, durante e após o casamento”, aponta.

Serviço:

28/4

A comédia das encalhadas “Um bolo de casamento”

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 20h

Duração: 1h

Classificação: 12 anos

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada)

Promocional até 2h antes do evento