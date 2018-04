CENIBRA LANÇA VÍDEO SOBRE DISPONIBILIDADE HÍDRICA

A Cenibra realizou nesta quinta-feira (26), o lançamento digital do segundo vídeo sobre disponibilidade hídrica. A iniciativa busca abordar o tema com sobriedade, visão abrangente dos fatos, esclarecimentos e também demonstração das ações da empresa no cuidado com o meio ambiente e na preservação dos recursos naturais, em especial a água.

Os vídeos foram disponibilizados no site e no perfil corporativo da Cenibra nas Redes Sociais, e também veiculado em redes de televisão locais. Posteriormente, serão exibidos nas comunidades por meio da participação do Cenibra Móvel em alguns eventos.

RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

A Cenibra pratica uma gestão ambiental que busca o equilíbrio entre a execução das atividades operacionais e a preservação do meio ambiente. Programas de monitoramento de água, solo, fauna e flora são desenvolvidos e contribuem na definição de estratégias de conservação e proteção do patrimônio natural da empresa composto por mais de 103 mil hectares de matas nativas. Esta área (maior do que o exigido legalmente) é povoada por uma rica fauna silvestre e conta com diversos lagos e cursos d’água devidamente protegidos, segundo os critérios legais. Estas áreas abrigam mais de 4.500 nascentes devidamente protegidas, que fornecem água limpa para as comunidades vizinhas da Empresa, bem como mantém a biodiversidade.

A crise de disponibilidade hídrica enfrentada atualmente não aconteceu de imediato, não está ligada a um setor produtivo e sim foi resultado de um longo processo de diversos acontecimentos que contribuíram para o problema. Dentre eles, o uso irrestrito e irresponsável dos recursos hídricos, as práticas de gestão ineficientes e a ausência de políticas públicas para preservação do recurso.

Diante do atual cenário, a Cenibra iniciou um processo de readequação do procedimento de captação de água, sem comprometer a disponibilidade hídrica para os demais usuários dos corpos d’água, reduziu pontos de captação e adequou o volume captado conforme a disponibilidade de água, a demanda para irrigação de plantio e para umectação das estradas e abatimento de poeira. Ao longo dos anos, a Cenibra tem buscado a otimização do processo de produção de celulose; sempre com o objetivo de reduzir a utilização de água, por meio da implantação de projetos ambientais e inovações tecnológicas.

Além disso, a empresa, juntamente com entidades parceiras, apoia os vizinhos na preservação de nascentes em áreas particulares e orienta as prefeituras quanto aos devidos cuidados nas áreas dos municípios.