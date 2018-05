CULTURA JAPONESA CELEBRA ANIVERSÁRIO DE IPATINGA

Mais de 500 pessoas estiveram no segundo andar do Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, e participaram das oficinas de origami e escrita japonesa promovida pela Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), neste domingo, (29). O evento, junto à exposição fotográfica “Ipatinga Cidade Jardim”, foi realizado em comemoração aos 54 anos da cidade que abriga a Usiminas.

O diretor para as Américas da NSSMC, Kazuhiro Egawa, explicou que, como os japoneses acompanham a trajetória da cidade, não teria local melhor para comemorar o aniversário do que em uma exposição de fotos que apresenta a linha do tempo com os fatos mais marcantes. “A nossa proposta é que os ipatinguenses possam resgatar a própria história, ter conhecimento da participação japonesa e já sair com uma lembrança nossa, um origami, arte tradicional do nosso povo ou até mesmo ter o seu nome escrito em japonês”. A exposição de fotos fica no shopping até o próximo sábado, 05 de maio.

A história dos japoneses em Ipatinga surgiu antes mesmo da cidade se emancipar no ano de 1964, afinal eles chegaram à região para levar o conhecimento tecnológico para a Usiminas. A colônia japonesa se concentrou no bairro Cariru e os mineiros, que ali moravam, aprenderam a conviver com um povo amistoso, que valoriza as tradições. “Eu morava no bairro Cariru e admirava os japoneses como um povo trabalhador e muito preocupado em manter a sua história”, diz José Augusto Moraes, curador da exposição Ipatinga Cidade Jardim.

O presidente do Grupo Raízes, Elísio Cacildo, parabenizou a iniciativa e participou das oficinas junto com a família. “A população de Ipatinga precisa conhecer e honrar a sua história”, disse. A pequena neta Júlia aprendeu a escrever seu nome em japonês e a fazer animais em origami, como o cachorro, o sapo e o tsuru – sendo este último o pássaro que representa a felicidade. “É importante aprender brincando”, completou Elísio.

SOBRE A NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION

No Brasil, está a 60 anos colaborando com a Usiminas e o Vale do Aço. E é, atualmente, uma das maiores acionistas da siderúrgica mineira. Fundada em outubro de 2012 por meio da fusão entre Nippon Steel Corporation e Sumitomo Metal Industries, Ltd., a Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) é líder mundial em produção integrada de aço. Produz uma ampla gama de produtos siderúrgicos de valor agregado, em mais de 15 países, assim como nas 13 usinas no Japão. A empresa enfatiza três áreas de negócios como áreas estratégicas chave: produtos de aço de alta qualidade para automóveis; recursos e energia; e engenharia civil, construção e ferrovias. A NSSMC é um holding com cinco operações: siderurgia, engenharia, produtos químicos, novos materiais e soluções de sistemas.