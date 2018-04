EM TRÊS MESES DE 2018, TERNIUM LUCRA R$ 1,47 BILHÃO

A Ternium lucrou R$ 1,47 bilhão no primeiro trimestre de 2018, segundo resultado divulgado, ontem (25), pela empresa que é acionista controladora da Usiminas. O lucro registrou um aumento de 36% em comparação ao mesmo período de 2017. No primeiro trimestre de 2018, a empresa vendeu 3,5 milhões de toneladas de aço, um crescimento de 42% contra 2017. O resultado foi influenciado pela compra da Ternium Brasil no ano passado, que tem capacidade de produzir 5 milhões de toneladas de placas por ano.

Com o aumento das vendas, a receita total da Ternium chegou a R$ 10 bilhões nos três primeiros meses de 2018, contra R$ 7 bilhões no mesmo período de 2017. Já o EBTIDA da empresa foi de R$ 2,3 bilhões, alta de 43% sobre o valor de R$ 1,6 bilhão no primeiro trimestre de 2017.

A Ternium é líder na produção de aços planos na América Latina e investiu R$ 11 bilhões no Brasil nos últimos anos. A empresa tem uma usina com capacidade de 5 milhões de toneladas no Rio de Janeiro e é a acionista controladora da Usiminas.