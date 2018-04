IPATINGA APRESENTA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2019

A Prefeitura Municipal de Ipatinga, através da Secretaria de Planejamento, apresentou à comunidade nesta quinta-feira (26), durante audiência pública realizada no auditório do 7º andar, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2019.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compreende as metas e prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente. O trabalho de construção do projeto envolveu todas as secretarias do poder Executivo.

O secretário de Planejamento, Athayde Campos de Carvalho, apresentou durante a audiência dados do cenário econômico nacional, traçando um paralelo com o cenário regional a partir de dados do ano passado e do primeiro trimestre de 2018. Ele também abordou a receita corrente do município até o momento.

Para o secretário de Planejamento, o projeto ilustra a vontade da Prefeitura de Ipatinga em melhorar os serviços públicos e o desafio em manter os ganhos já conquistados. “Este documento contempla diretrizes, programas orçamentários, objetivos e ações orçamentárias, visando o desenvolvimento da cidade”, explicou Athayde.

Renato Silva, servidor lotado no Departamento de Orçamento, realizou na audiência a apresentação dos conceitos gerais e dos embasamentos legais para a elaboração orçamentária anual, e a composição da LDO de 2019, salientando as metas e os riscos fiscais.

Conforme o servidor, a audiência pública serviu para que fosse explicada de forma transparente para a sociedade de Ipatinga como é feita a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), com detalhes específicos sobre o exercício de 2019.

Segundo Renato, “apesar de ser um assunto bastante técnico, que se refere às despesas e à receita pública, a Administração teve a preocupação de oferecer mais esclarecimentos à população sobre o que é exatamente este documento. O levantamento dos dados de receita foi feitos por técnicos da Secretaria Municipal de Fazenda e agora será levado à Câmara Municipal para ser estudado e votado pelos vereadores de Ipatinga”, complementou.