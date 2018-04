IPATINGA: JUSTIÇA OFICIALIZA PRESIDENTE DA CÂMARA COMO NOVO PREFEITO

O vereador Nardyello Rocha é o novo prefeito interino de Ipatinga. Ele assinou a notificação judicial que o investe na função na tarde desta sexta-feira (27), em cerimônia rápida, com a presença de todos os secretários municipais e do prefeito em exercício, Jésus Nascimento.

A notificação da Justiça que oficializa o novo momento político de transição vivido pelo município, a partir da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foi firmada na sala de reuniões do gabinete do Executivo. A documentação foi levada pelo chefe do cartório da 131ª Zona Eleitoral, Leonardo Antônio Souza. Jésus Nascimento e o ex-prefeito Sebastião Quintão, que foram eleitos para governar a cidade com 68.810 votos (54% dos votos válidos), em 2016, tiveram o mandato interrompido por decisão do TSE, que cassou nesta semana toda a chapa. Nardyello ocupará o cargo até a eleição extemporânea, ainda a ser marcada pela Justiça Eleitoral.

Neste sábado, às 15h, haverá uma sessão solene da Câmara Municipal, no galpão principal do Parque Ipanema, para a posse do atual presidente do Legislativo, Nardyello Rocha, como novo prefeito. O próprio vereador deu a notícia, ao participar do ato judicial, esclarecendo que a sessão cumpre recomendação da Lei Orgânica. Tanto Quintão como Jésus, foram convidados e deverão participar da solenidade de posse do prefeito interino.

DESEMPENHO

Durante a cerimônia de hoje, Jésus Nascimento assinalou que mesmo com o quadro de instabilidade política vivido pelo município, com muitos revezes jurídicos, ele se dedicou ao máximo no cargo. “Projetamos diuturnamente melhorias para a cidade, procurando fazer num único dia o que normalmente se faria em 30”, disse o vice-prefeito ao deixar o cargo.

Jésus ressaltou que o seu sucessor “tem tudo para desempenhar a função com êxito, independente do tempo que tenha à frente, com a grandeza que Ipatinga merece. Num curto espaço de atuação, chegamos a projetar grandes realizações e elas estão no ponto de serem operacionalizadas”, adiantou.

Nardyello afirmou que entra no governo “para fazer gestão, sem nenhum espírito de caça às bruxas”, conclamando a todos por “um pacto pela cidade”.