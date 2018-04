IPATINGA MANTÉM ALERTA MÁXIMO CONTRA CHIKUNGUNYA

O clima quente e úmido volta a dar condições ideais para a proliferação do mosquito Aedes aegypti, e Ipatinga mantém o alerta contra a epidemia de Chikungunya. Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), realizado pelo Departamento de Vigilância em Saúde, da Prefeitura de Ipatinga, apurou que a larva do mosquito transmissor da doença continua presente em 4,5% das residências visitadas entre os dias 9 e 12 deste mês.

Embora menor que o último LIRAa realizado em janeiro, o novo índice é considerado preocupante e coloca o município na faixa de alto risco de transmissão das doenças: Dengue, Zika e Chikungunya. O preconizado pelo Ministério da Saúde é de 1% para se evitar epidemias.

Desde janeiro deste ano, a Vigilância Epidemiológica notificou 1.039 casos de Chikungunya contra 39 no ano passado. Em se tratando de notificações de Dengue e Zika, em 2018, foram 611 e 37 casos respectivamente.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Mara Fernanda, adianta que as ações já em curso no município, desde janeiro, foram reforçadas nesta semana com o início da aplicação especial de inseticida contra o vetor das doenças, por meio de “fumacê”.

“A operação teve início no bairro Veneza e Bethânia e se estenderá até o final da semana nos bairros Caravelas, Chácaras Oliveira, Canaã e Vila Celeste. Já no dia 29, o fumacê recomeça no bairro Jardim Panorama, Chácaras Madalena e Limoeiro. As comunidades do Iguaçu, Córrego Novo e Esperança receberão a aplicação do inseticida no dia 30. E no feriado, dia 1º de maio, será a vez dos moradores do Ideal e Cidade Nobre. O encerramento da aplicação do fumacê no município será no dia 2 de maio, no Bom Jardim”, detalhou.

Ainda segundo Mara Fernanda, “a recomendação é que as famílias deixem as janelas de suas casas abertas para permitir que a ação do inseticida entre, alcançando sua eficácia”, explica.

O inseticida (fumacê) atinge apenas o mosquito adulto, ou seja, não mata as larvas do Aedes aegypti depositadas em materiais inservíveis que possam acumular água. “Por isso, é muito importante que todas as pessoas, sem exceção, cuidem de suas casas e quintais, eliminando os possíveis criadouros do mosquito, que são locais com água parada. A prevenção é responsabilidade de todos e a melhor forma de evitar doenças é não deixar nascer o mosquito”, enfatiza.

O calendário de aplicação do fumacê leva em conta os índices de infestação do mosquito (LIRAa) e as notificações de casos suspeitos por regional. O produto é fornecido exclusivamente pelo Ministério da Saúde e a sua distribuição, controlada pela Superintendência Regional de Saúde (SRS-MG).

ALERTA

A situação é mais preocupante nos bairros Esperança e Ideal, com índice de infestação de 11,4%, muito acima do estipulado pelo Ministério da Saúde para o risco alto de epidemia. Já no Bom Jardim, Ferroviários, Horto, Industrial e Usipa, os focos foram encontrados em 6,7% dos imóveis pesquisados. Em todos esses bairros, a Prefeitura de Ipatinga vem reforçando ações de educação em saúde com foco na prevenção, realizando ainda o tratamento focal, com aplicação de larvicida nos criadouros do mosquito.

ARBOVIROSES

Nesta quinta-feira (26), os representantes do poder público e da sociedade civil, realizam, às 9h, nova reunião do Comitê Municipal de Arboviroses, no Capacitar, que fica situado no Centro da cidade.