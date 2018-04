IPATINGA REALIZA O I ENCONTRO DA CADEIA PRODUTIVA DO NEGÓCIO DA MODA

O I Encontro da Cadeia Produtiva da Moda, fruto de uma parceria consolidada entre o Sindicato de Vestuário do Estado de Minas Gerais (Sindivest), da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) Regional Vale do Aço, do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e do Movimento Fashion Revolution, reuniu diversas pessoas envolvidas com a cadeia da moda na noite de ontem, 26, para dialogar sobre importantes temas que envolvem o Direito da Moda.

De acordo com a coordenadora do Sindivest Vale do Aço, Juliana Reyne, o objetivo do encontro foi agregar valor para toda cadeia produtiva do setor, desmistificando o tema, que ainda é muito novo, mas tem impacto direto nas relações com o mercado e com o público consumidor. “Reunimos importantes nomes do setor, com experiência no tema, para tratar de forma simples e objetiva sobre as inquietações e tendências que refletem valor para o negócio da moda, resultando em entregas positivas para a sociedade”, disse.

Patrícia Barbosa, consultora de Responsabilidade Social da Fiemg Regional Vale do Aço, acrescentou a importância das indústrias se atualizarem para as novas tendências: “As indústrias precisam produzir mais, entretanto, com mais qualidade, implementando inovação em todo processo, com um olhar de sustentabilidade, visando o novo consumidor, que hoje, mais antenado, adquire não só o produto, mas seu conceito, seu valor”, disse. “Este é um desafio permanente para as nossas indústrias, e conseguimos trazer este rico debate para ajudarmos com boas proposições para as novas tendências do mercado”, acrescentou.

Para falar sobre o movimento Fashion Revolution e sobre a influência das mídias sociais na cadeia da moda, o evento contou com a advogada, designer e especialista em Direito da Moda, Patrícia Barbosa. As diferentes formas de inspiração, empreendedorismo e sustentabilidade, cadeia produtiva e tédio do mercado, foram os temas abordados pela advogada e professora de Fashion Law, Bárbara Vanoni. Direitos autorais e de imagem na publicidade da moda, e direitos de propriedade, foram apresentados pela advogada e pós-graduada em Direito Tributário, Vanessa Bacelar. Já as soluções para a diminuição dos impactos ambientais na indústria da moda, foram apresentadas pelo biólogo Filipe Bersort. O evento contou, ainda, com a abordagem do documentário River Blue, o Jeans e a Poluição de Efluentes, pela engenheira química, Gabryelle Linhares.

O I Encontro da Cadeia Produtiva da Moda faz parte de um calendário internacional de atividades que propõe a gestão ética e transparente dos negócios do setor da moda, sendo uma realização do Sinditvest, Fiemg Regional Vale do Aço, Sebrae e Movimento Fashion Revolution, apoiado pela Ordem dos Advogados do Brasil – OAB/MG – Comissão do direito audiovisual, da moda e da arte e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais por meio dos Conselhos da Mulher Empreendedora das Associações Comerciais e CDL de Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo.