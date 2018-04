IPATINGA VAI ÀS URNAS, EM JUNHO, PARA ESCOLHA DE NOVO PREFEITO

Em sessão realizada nesta sexta-feira (27), o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) definiu a data da eleição extemporânea para eleição do novo prefeito de Ipatinga: 3 de junho. O TRE-MG aprovou também, na mesma reunião, a resolução, que será publicada no Diário Oficial na próxima semana, com o calendário e as regras para o novo pleito no município.

A resolução estabelece que de 1º a 5 de maio, os órgãos partidários poderão se reunir em convenções para deliberar sobre a escolha dos candidatos. Após a escolha em convenção, o candidato que será registrado, caso ocupe cargo gerador de inelegibilidade, deve afastar-se no prazo de 24 horas, como o vereador Nardyello Rocha, se vier a concorrer.

O prazo para entrega dos pedidos de registros dos candidatos à Justiça Eleitoral encerra-se no dia 7 de maio, às 19h. A partir do dia 8 de maio, os candidatos podem iniciar a propaganda eleitoral, regulamentada pela Resolução 23.457/2015, que cuidou das regras relativas à propaganda nas Eleições 2016, e pela Lei 9.504/1997.

Estarão em condições de votar no pleito extemporâneo, os eleitores inscritos no Cartório Eleitoral de Ipatinga até o dia 2 de janeiro de 2018. As eleições serão das 8h às 17h, com as mesmas mesas receptoras de votos, constituídas para as eleições realizadas em outubro de 2016. A diplomação dos novos prefeito e vice, eleitos, ocorrerá até o dia 22 de junho.

ENTENDA O CASO

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em sessão realizada na última quinta-feira (26), em Brasília, cassou a chapa eleita em Ipatinga nas eleições de 2016. Isso porque o prefeito Sebastião de Barros Quintão (PMDB) e o vice Jesus Nascimento da Silva (PSDB) concorreram sub judice. Quintão havia sido considerando inelegível. Com liminar obtida no TSE, em dezembro de 2016, Sebastião Quintão conseguiu a sua diplomação e posse.

A decisão de ontem (26) do ministro Luiz Fux, presidente do TSE cassou a liminar e confirmou o indeferimento da candidatura, determinando a realização de novas eleições em Ipatinga. No entanto, Quintão já havia transferido o cargo, por iniciativa própria, no último dia 6 de abril, ao seu vice-prefeito, Jésus Nascimento.

Nesta sexta-feira (27), Jésus foi notificado pela Justiça Eleitoral e repassou o cargo de prefeito de Ipatinga para o vereador Nardyello Rocha, presidente da Câmara Municipal. Sua posse está marcada para este sábado (28), às 15h, no Parque Ipanema. Ele poderá ocupar a cadeira de administrador municipal até o dia 22 de junho.