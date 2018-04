MUDANÇAS TEMPORÁRIAS NO TRÂNSITO PARA O 54º ANIVERSÁRIO DE IPATINGA

A Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), de Ipatinga, está programando a interdição de algumas vias no entorno do complexo do Parque Ipanema, em virtude das festividades de comemoração dos 54 anos de Ipatinga.

No sábado (28), a partir das 8h, será utilizado o mesmo sistema de interdição de vias que acontece para realização do programa ‘Domingo no Parque’. Serão fechadas as duas pistas da avenida Roberto Burle Marx desde a rotatória próxima à entrada principal do Ipatingão até o estacionamento do estádio.

O deslocamento dos veículos motorizados nas imediações deverá ser feito pelo bairro Novo Cruzeiro, próximo ao Batalhão do Corpo de Bombeiros. O acesso ao Parque será permitido no dia apenas para veículos oficiais ou cadastrados. Esta interdição será mantida também no domingo (29).

No dia do aniversário de Ipatinga, 29 de abril, devido ao grande fluxo de pessoas previsto, principalmente estudantes que participarão de desfile, a interdição começa a partir das 5h na avenida Cláudio Moura (BR-458), próximo ao Coelho Diniz, depois da alça de saída para Coronel Fabriciano, pela avenida Pedro Linhares (BR-381).

Outra interdição vai acontecer na alça de saída da BR-381 para a BR-458, atrás do placar do estádio do Ipatingão. Esta será também o acesso principal no dia do evento para os veículos oficiais, carros antigos que ficarão expostos e os ônibus escolares que vão transportar os alunos das escolas municipais para participarem do desfile. Todos serão devidamente credenciados.

Outra interdição vai acontecer ainda na pista da avenida Roberto Burle Marx, sentido bairro Jardim Panorama até a confluência da rotatória da avenida Guido Marliére.

Toda ação conta com apoio da Polícia Rodoviária de Trânsito. A Polícia Militar também estará garantindo a segurança durante os dois dias dos eventos. Os agentes municipais de trânsito estarão à disposição para orientar os motoristas.

A recomendação é que os motoristas usem as vias alternativas e que a população faça uso do transporte público para chegar ao local da festa, nos dois dias, evitando assim aglutinação de veículos no complexo do Parque Ipanema.