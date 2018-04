MUSEU DA FUNDAÇÃO APERAM ACESITA CONTA A HISTÓRIA DE TIMÓTEO

No próximo domingo (29), Timóteo comemora 54 anos. Parte fundamental da história da cidade, a Fundação Aperam Acesita conta com um museu que mostra os ciclos de expansão e os momentos relevantes trajetória da Empresa. O acervo reúne ainda peças que contam a história da urbanização e desenvolvimento de Timóteo . Em visita monitorada ao Museu, o professor de história, José Vespasiano, resolveu usar como sala de aula a antiga Casa de Hóspedes, atual sede da Fundação.

O educando aproveitou o aniversário da cidade para contar como tudo começou. “Vi, nas visitas, uma oportunidade de concretizar o aprendizado da turma. As peças antigas chamam a atenção dos alunos e vivificam mais a experiência deles com a história da cidade”, destaca o professor.

Os utensílios de cozinha, mobiliários, como birôs e mesa de datilografia, os primeiros equipamentos de segurança, telefones e máquinas calculadoras encantam a turma por serem objetos incomuns para a turma e por seu estado de conservação. “Aqui, além deles aprenderem história, eles aprendem como é importante a conservação dos espaços e sobre a necessidade de se manter viva a memória da cidade”, observa o professor.

Aluno do sétimo ano do IMETT – Instituto Municipal de Educação Técnica de Timóteo, Caetano Costa já visitou o museu algumas vezes, mas garante que sempre aprende mais. “Sou nascido em Timóteo e pra mim é muito bom voltar ao museu e relembrar a história de nossa cidade”.

O horário de visitação ao museu é das 8h30 às 12h e das 14h00 às 17h00, de segunda a sexta-feira. A entrada é gratuita. As escolas que tiverem interesse em realizar visitas monitoradas podem entrar em contato pelo telefone: (031) 3849.7744.

PROJETO CONSTRUINDO O SABER

Em comemoração ao aniversário do município de Timóteo, os alunos do projeto Construindo o Saber fizeram um tour pela cidade. O grupo visitou a Casa da Memória, a Prefeitura e a Câmara.

O objetivo do passeio foi conhecer a história da cidade e seus pontos turísticos, como forma de despertar nos alunos lembranças e locais vivenciados pela turma terceira idade. De acordo com a coordenadora de projetos da Fundação Aperam Acesita, Flávia Souza, a excursão vem de encontro com o objetivo principal do projeto que é a alfabetização afetiva e social na terceira idade. “Além de alfabetizá-los, a proposta é oportunizar momentos e vivências por meio de aulas práticas e lúdicas”.