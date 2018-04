RAQUEL VIEIRA ABRE EXPOSIÇÃO NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

A contadora de histórias Raquel Vieira, que interpreta a boneca Flora Manga, lançou na tarde desta quinta-feira (26), no Centro Cultural Usiminas (CCU), a exposição Lá Onde Voam os Livros. A mostra reúne aquarelas de Donizete Branco que estampam o livro homônimo que Raquel assina com o marido, o publicitário André Vieira, e que será lançado no dia 4 de maio.

Além das ilustrações, livros coloridos suspensos, árvores e castelos, dentre outras peças, recriam os cenários do livro infantil instalados em no foyer do CCU. No espaço, também estão instalados backdrops para fotos trazendo os personagens de Lá Onde Voam os Livros. Ricos em detalhes, os painéis foram pintados pela artista plástica Magda Libânia.

A abertura da exposição foi marcada pela contação da história inédita do livro de Raquel Vieira, Lá Onde Voam os Livros. A obra narra a aventura de dois garotos que partem numa grande jornada, no reino das histórias, em busca dos livros perdidos. Com a ajuda de Flora Manga, os meninos enfrentam um grande mal que deseja roubar das crianças o poder de sonhar e se maravilhar.

Cerca de 500 pessoas prestigiaram o evento, que contou com a participação de alunos e professores das escolas municipais Esperança e Boachá, de Belo Oriente.

Maravilhado com a sessão de história, Daniel Borges (7), aluno da Escola Boachá, ao abraçar Flora Manga, perguntou à boneca se ela voltaria para o mundo da imaginação. Segundo observa a pedagoga Nacife Menezes, esse poder das histórias de levar as crianças ao mundo da fantasia é muito positivo. “O encantamento pelos personagens, pela narrativa, proporciona momentos mágicos para o público, de forma especial, para o infantil, que precisa ter contato com esse universo maravilhoso da ficção”.

PARQUE DE HISTÓRIA

A realização da mostra e o lançamento do livro Lá Onde Voam os Livros integram o programa de encerramento do projeto Parque de Histórias, criado com o propósito de valorizar e popularizar os espaços públicos de lazer e de educação de Belo Oriente, em especial, o Parque Multifuncional de Cachoeira Escura. O projeto consistiu na realização de workshops sobre Educação Patrimonial para professores da rede pública do município e cidades do entorno, além de contação de histórias nesses educandários. Ao todo, foram 60 espetáculos, com mais de 10 mil pessoas alcançadas, 10 workshops e cerca de 400 professores capacitados.

O Parque de Histórias é patrocinado pela Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Serviço:

Às 15h de amanhã (28), Raquel dará sequência à agenda de lançamento do seu livro, com o . Arte em Família. Nos dias 2 e 3 de maio, às 10h e às 14h, será promovida sessão de contação de história com Flora Manga. No dia 4, às 14h, será promovido o lançamento do livro Lá Onde Voam os Livros, com contação da história que recheia a obra.

A Exposição Lá Onde Voam os Livros fica em cartaz até o dia 12, no Centro Cultural Usiminas, onde poderá ser visitada das 10 às 21h, de terça a sábado, até o dia 12 de maio. Entrada franca. Mais informações pelo (31) 9 8829.9591.