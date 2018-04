SHOPPING OFERECE MODERNO ESPAÇO DE TRABALHO PARA CLIENTES

O Shopping Vale do Aço, em parceria com a WR Construtora e Giganet, seguindo as tendências de evolução e inovação do mercado de trabalho, oferecerá em breve para o público do Vale do Aço um espaço de trabalho compartilhado. Conhecido como coworking, esses espaços vêm crescendo cada vez mais em todo o mundo inspirados no modelo das startups. No Shopping Vale do Aço, em Ipatinga, além de um ambiente inspirador, o público também poderá contar com todo o conforto e praticidade da estrutura do mall, como restaurantes e lojas.

O gerente de marketing do Shopping Vale do Aço, Rafael Martinez, destaca que o espaço será totalmente gratuito. “Teremos salas de reuniões onde nosso cliente poderá fazer o seu próprio escritório”, conta. O espaço foi projetado pela arquiteta Laura Lage e conta com todo o conforto e conectividade para que os clientes façam uma extensão do seu local de trabalho.

O diretor da WR Construtora e Giganet, Wallace Barreto, assinala que suas “empresas estão construindo esse negócio para que o empreendedor tenha um ambiente de trabalho conectado e inovador para o seu negócio, sem nenhum custo, e com a melhor e mais rápida internet de Minas. Coworking é a tendência dos modernos shoppings do mundo.” – lembra o empresário.

A arquiteta Laura Lage afirma que recebeu muito bem a proposta de coworking. “É um projeto desafiante onde pude usar a conectividade na arquitetura de interiores.” – conclui.

Assista o vídeo sobre o projeto do coworking no Shopping Vale do Aço: