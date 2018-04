TSE CASSA MANDATO DE PREFEITO E VICE DE IPATINGA

O ministro Luiz Fux, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou o afastamento do prefeito Sebastião Quintão (MDB), que já havia renunciado ao cargo no dia 6 de abril, e do vice-prefeito Jésus Nascimento (MDB), em decisão publicada hoje (26), no site do TSE.

Na parte final do despacho, o presidente do TSE, determina “a execução imediata dos efeitos do pronunciamento desta Corte, para afastar prefeito e vice-prefeito dos cargos e, em seguida, proceder à convocação de novas eleições, independentemente do trânsito em julgado, nos termos do art. 224, § 3º, do Código Eleitoral, na exegese fixada pelo TSE no julgamentos das ADIs nos 5525 e 5619.”

Como a cassação também envolveu o vice, Jésus Nascimento, o cargo passa a ser ocupado pelo atual presidente da Câmara de Vereadores, Nardyello Rocha (MDB), até que o TRE determine novas eleições de forma direta ou indireta.

Procurada pela reportagem do CARTA DE NOTÍCIAS, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Ipatinga não nos retornou até o momento.