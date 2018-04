UNILESTE CONTRATA PROFESSOR COM DOUTORADO

O Setor de Desenvolvimento de Pessoas (SDP), do Centro Universitário do Leste de Minas Gerais (Unileste), divulga o processo seletivo para contratação de professor doutor para os cursos de graduação da Instituição. O Centro Universitário recebe inscrições até o dia 10 de maio pela aba “trabalhe conosco”, no site www.unilestemg.br. Para inscrição, o candidato deverá obrigatoriamente se cadastrar no Banco de Talentos e posteriormente se candidatar na referida vaga disponível no portal. É indispensável informar o link do currículo Lattes no campo do resumo de minicurrículo.

A oferta da vaga é para atuar como docente nos cursos de graduação das escolas de Ciências Sociais e Aplicadas, Educação e Saúde e Politécnica. Os interessados devem ter titulação de doutor. As etapas de seleção envolvem análise curricular, avaliação psicológica, entrevista, aula piloto (prova técnico-didática), bem como a avaliação da banca examinadora.

Para mais informações entre em contato pelo telefone (31) 3846-5706 ou e-mail recrutamento@unileste.edu.br.