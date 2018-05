A IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA NAS REDES SOCIAIS PARA ATRAIR CLIENTES

Você possui cadastro em alguma rede social? Provavelmente respondeu que sim.

As redes sociais são usadas em todo o mundo, a forma como elas aproximam pessoas é única, por isso, devem ser sempre consideradas para aumentar a captação e a fidelização de clientes.

Mas é fundamental pensar em estratégias para atrair o público e potencializar os negócios. As redes sociais são ótimas para criar ações de marketing. O alcance é grande e permite que as empresas se relacionem com as pessoas que prestigiam sua marca.

Essas plataformas devem ser usadas para manter o contato com o cliente, abrindo um canal de atendimento. Dessa maneira, seus consumidores se sentem valorizados e o relacionamento é fortalecido.

O setor de vendas, por exemplo, pode usar a troca de mensagens para oferecer atendimento, esclarecer as dúvidas e encaminhar para o fechamento da compra. Ou sua empresa pode usar as redes para impulsionar o marketing de conteúdo, publicando os artigos e direcionando para o site.

A FORÇA DA INTERAÇÃO

De acordo com dados do IBGE, somos 209 milhões de brasileiros. Destes, 139 milhões são usuários da internet, os ativos nas redes sociais são 130 milhões, ou seja 62% dos brasileiros.

Perceber a voz dos indivíduos nas redes sociais não é difícil. O almoço, um encontro com amigos no meio da tarde, e é claro, a divulgação de experiência com produtos e serviços, tudo vira postagens. Imagina a quantidade de informações compartilhadas diariamente.

O impacto pode melhorar ou prejudicar a imagem de uma empresa. É necessário estabelecer um relacionamento de confiança e honestidade. O foco deve ser na experiência do cliente.

PUBLICIDADE ONLINE

Um levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que as campanhas realizadas em meios digitais foram mais bem-sucedidas em termos de venda. As redes sociais representaram 66% e internet em geral 59%. Já as ações tradicionais tiveram participação de 18%.

Existem os anúncios patrocinados, que você pode direcionar para o seu público-alvo, atingindo pessoas qualificadas. Dos empresários entrevistados, 59% disseram investir na internet para aumentar as vendas com anúncios pagos nas redes sociais.

Os principais benefícios percebidos com o uso de ações pagas na internet são o aumento do faturamento (52%), funcionar como uma vitrine do negócio (40%) e dar maior visibilidade aos produtos/serviços da empresa (39%).

A MELHOR REDE SOCIAL PARA SUA MARCA

Para definir quais são as principais redes sociais para sua empresa, é importante avaliar o papel de cada uma delas e porque sua marca deve estar presente.

O Facebook é a maior rede social do mundo. São mais de 2 bilhões de usuários. Todas as marcas estão lá, o usuário sabe que o quiser encontrar no Facebook vai conseguir. Por ser tão grande, é importante você saber quem é seu público e como você pode chamar atenção em meio a tanta informação.

Outra que deve ter sua atenção é o Instagram. É a rede social com maior crescimento nos últimos anos, e a previsão é que cresça mais nos próximos. Com seus mais de 800 milhões de usuários, é a maior rede social com foco em conteúdo visual.

ESTEJA ONDE SEU PÚBLICO ESTÁ

Um estudo feito pela agência We Are Social e a plataforma Hootsuite, mostra que o brasileiro é o terceiro no ranking de quem passa mais tempo na internet, são cerca de 9 horas diárias conectado. Também está entre os primeiros no que diz respeito ao tempo gasto nas redes sociais, mais de 3 horas diárias.

Os acessos via smartphone, correspondem a 60% dos entrevistados. A maioria (58%) acredita que novas tecnologias oferecem mais oportunidades do que riscos.

Em quais redes sociais a sua empresa está presente? Não basta apenas se cadastrar nas redes. É necessário estar presente, acompanhar e postar conteúdo de qualidade. Dessa forma, sua marca ganha visibilidade e pode se tornar referência no mercado.