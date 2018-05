ABASTECIMENTO COMEÇA A SE NORMALIZAR NO VALE DO AÇO

Desde ontem (29), vários postos de combustível começaram a receber gasolina e etanol para o abastecimento de veículos, na Região Metropolitana do Vale do Aço. As autoridades advertem à população que não há necessidade de “correria” aos postos.

A Polícia Militar de Minas Gerais está encarregada da escolta caminhões-tanque carregados com combustíveis, o que será feito ininterruptamente até sexta-feira. Depois disso, se for necessário, o trabalho prosseguirá por mais dias. O volume maior chegará nesta quarta-feira (30) por volta das 18h, procedente da Refinaria Gabriel Passos, de Betim.

Serviço:

A PM informa que nos primeiros dias, ficou acertado com os donos de postos a forma do abastecimento:

– O valor máximo por cliente será de R$100,00, com o objetivo de contemplar um número maior de veículos;

– Para garantir a segurança, o abastecimento em galões foi proibido, mesmo que estes sejam certificados pelo Inmetro;

– A Polícia Militar garantirá a ordem pública antes, durante e depois de ocorrido o início da oferta de combustível.