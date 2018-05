ABERTAS INSCRIÇÕES PARA ESCOLHA DA MASCOTE DA OLICEI

Estão abertas as inscrições para os alunos do Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) da Rede Municipal de Ensino de Ipatinga, interessados em criar uma mascote da Olimpíada Cultural e Esportiva de Ipatinga (Olicei) 2018, realizada pela Prefeitura de Ipatinga através da Secretaria Municipal de Educação (SME).

A mascote, representada no concurso em forma de desenho, será depois utilizada em peças de divulgação, tais como folders, cartazes, impressos, mídia eletrônica e outras peças definidas pela Prefeitura Municipal de Ipatinga em que o uso da mascote for necessário.

O período de inscrição vai até o próximo dia 22 e a entrega dos trabalhos deverá ser feita no dia 25. Já o resultado será divulgado no dia 1º de junho.

A Olimpíada Cultural e Esportiva de Ipatinga (Olicei) 2018 tem por finalidade promover o intercâmbio esportivo e cultural entre as escolas/alunos da rede municipal de ensino, fomentando a participação em atividades esportivas e artístico-culturais, incentivando ainda os talentos de professores e alunos, a integração social e a construção da cidadania.

Dentro da programação da olimpíada, no mês de agosto estão previstos acontecer os jogos psicomotores para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental. Em setembro, será a vez dos Jogos Esportivos voltados para os alunos dos Ensinos Fundamental I, II e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Fechando a Olicei, no mês de outubro acontece o Festival de Música e Dança para os estudantes do Ensino Fundamental II.

Os objetivos para a realização do concurso junto aos alunos para escolha da mascote são: fomentar a produção artística na rede municipal de ensino, contribuir para o surgimento e desenvolvimento de novos talentos e incentivar, através de premiação, os talentos dos educandos.

CRITÉRIOS

No dia 25 de maio, todos os alunos inscritos, impreterivelmente, deverão realizar o desenho ao mesmo tempo, iniciando o trabalho na própria escola, às 10h50 para o turno da manhã e às 16h15 para o turno da tarde. Todos terão o tempo máximo de 60 minutos finalização e preenchimento do Formulário de desenho, já disponível nos educandários.

A temática utilizada para as atividades culturais da Olicei será “Cidadania e Valores” e para nortear a criação das características físicas da mascote, foram sugeridos como sub-temas: os aspectos relacionados ao contexto histórico-geográfico de Ipatinga, aspectos Culturais de Ipatinga, aspectos que remetem a Olimpíada e a prática de esportes.

Para escolha da melhor mascote, a comissão avaliadora levará em consideração os critérios de coerência com o tema, características físicas da criação, criatividade, originalidade e estética.

O aluno premiado será avisado previamente sobre o local e a data da realização da cerimônia de premiação, quando deverá comparecer acompanhado por um adulto legalmente responsável.