ACICEL-CDL E POLÍCIA MILITAR PROMOVEM AÇÃO PARA O MAIO AMARELO

A Associação Comercial, Industrial e de Prestação de Serviços e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Coronel Fabriciano, juntamente com o 58º Batalhão da Polícia Militar, farão neste sábado (5), uma ação para fortalecer a mobilização Maio Amarelo.

Com o mote “Nós somos o trânsito” o Movimento chega à sua 5ª edição e fomenta na sociedade discussões e atitudes voltadas à necessidade urgente da redução do número de mortes e feridos graves no trânsito. O tema foi discutido com a Associação Nacional de Detrans (AND) e foi apresentado em reunião do Conselho Nacional de Trânsito (Contran).

“Faremos uma blitz educativa abordando os condutores de veículos e pedestres para sensibilizar sobre a importância de cada um fazer a sua parte, conscientizando que a responsabilidade do trânsito é de todos” informou o Diretor de Mobilização e Integração da Acicel-CDL, o empresário Marcos Júnior.

Em Coronel Fabriciano, os índices também são preocupantes. Segundo dados da Polícia Militar, até o momento, foram registrados 03 acidentes com vítima fatal, 195 com ferimentos e 857 sem lesões aparentes.

Para o presidente da Acicel-CDL, Ismá Canedo, “temos que dar exemplo e fazer a nossa parte para garantirmos a integridade dos cidadãos. Se cada um cumprir de fato o seu papel no trânsito, aumentaremos a probabilidade da redução expressiva dos acidentes”.

A ação será realizada na Avenida Magalhães Pinto, local de grande fluxo de veículos e pedestres e, no Centro da Cidade, através da panfletagem feita pelos Monitores do Faixa Azul.