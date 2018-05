AÇÕES DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI SÃO INTENSIFICADAS EM IPATINGA

Agentes de Combate às Endemias (ACE) da Prefeitura de Ipatinga realizam, desde o último final de semana, ações intensivas de combate ao Aedes aegypti, o mosquito transmissor das arboviroses (dengue, chikungunya e zika vírus). Com visita aos domicílios, entrega simbólica de uma sacola de plástico para descarte de lixo e entulho e de panfletos informativos para a população, as ações de educação em saúde têm ênfase na prevenção das doenças.

No bairro Veneza, por exemplo, onde começou o trabalho de visitas e recolhimento de entulhos, foram diagnosticados a maioria dos casos das doenças no município. No sábado (19), segunda-feira (21) e terça-feira (22), os moradores foram incentivados a colocarem para fora todos os objetos inservíveis que acumulam água e que servem de berçário para o mosquito. Um grande mutirão de limpeza ajuda ainda a recolher o entulho depositado nas calçadas. Até esta quarta-feira (23), foram retirados 8 caminhões (50 toneladas) do Veneza, com a previsão de outros 15 ainda para esta semana.

A parceria de limpeza e vistoria realizada pelas Secretarias Municipais de Saúde (SMS) e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma) também aconteceu na rua Duarte da Costa, no bairro Bom Retiro. De lá, foram retirados 10 caminhões de entulho. No Centro, a Praça Caratinga também foi totalmente limpa nesta terça-feira (22).

As visitas já realizadas comprovam os dados do último Levantamento do Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa), que indica que os principais focos concentram-se nas residências. Seja em vasinhos de plantas, bebedouros de animais ou encontrados nos chamados ‘materiais inservíveis’, aqueles que poderiam ser descartados, mas, por algum motivo, permanecem expostos e se tornam criadouros.

Na programação do mutirão para os próximos dias está o bairro Bom Jardim, segundo lugar em infestação no município.

A população pode colaborar com a Secretaria Municipal de Saúde, no combate ao Aedes aegypti, inspecionando suas casas na busca ativa pelos criadouros do mosquito e também denunciando, de forma sigilosa, os locais onde existam possíveis focos, pelo telefone do setor de Zoonoses: 3829-8383, de segunda a sexta-feira, de 7h às 17h.