ALUNOS DA LBV RECEBEM PALESTRA SOBRE SAÚDE BUCAL

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou nesta quarta-feira (16), uma ação do programa ‘Saúde nas escolas’ na sede da Legião da Boa Vontade (LBV), localizada no bairro Veneza. A equipe da Seção de Saúde Bucal trabalhou diversas atividades lúdicas com as 140 crianças, divididas em dois turnos, de manhã e à tarde.

O evento contou ainda com palestras ministrada pela técnica em saúde bucal, Kelly Regina Zambaldi. Ela repassou técnicas de escovação e o uso correto do fio dental, mostrando a partir de um modelo da arcada dentária humana e um álbum seriado colorido. Ao final, cada criança recebeu um kit de saúde bucal, com creme dental e escova.

Como se fosse ‘uma sementinha plantada junto a cada criança’, o programa tem por objetivo, ensinar técnicas para uma higiene correta, além de mostrar a importância do sorriso, da autoestima e dos cuidados com a saúde bucal, de uma maneira didática e prática. O programa visa também mostrar os benefícios de uma alimentação saudável, tornando os alunos multiplicadores de informações na área, junto aos seus familiares e vizinhos.

A saúde bucal está diretamente ligada ao bem estar e a qualidade de vida das pessoas. Para isso, o melhor caminho é a prevenção. Em Ipatinga, o trabalho de prevenção e promoção da saúde bucal, realizado pela SMS, já garante a pactuação de mais de 80% dos alunos das escolas das redes municipal e estadual de Ipatinga, onde o programa ‘Saúde nas escolas’, é realizado. Também estão incluídos os alunos das creches e da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o que torna Ipatinga, hoje, referência em saúde bucal no Brasil.

Entre os vários serviços ofertados nas escolas está a escovação supervisionada, a distribuição de kits uma vez ao ano (alunos de até 6 anos recebem o kit 2 vezes/ano) e também a triagem junto aos estudantes, feita por profissionais da saúde bucal, com a busca ativa da cárie.

Ao encontrar um diagnóstico positivo, os profissionais direcionam o estudante (que recebe uma convocação a ser entregue aos pais e responsáveis), para atendimento odontológico gratuito, seja na unidade de saúde de sua referência ou na Estação Sorriso, situada no Centro, ou ainda nos consultórios odontológicos que ficam nas Escolas Municipais João Reis, no bairro Limoeiro; Zélia Duarte, no Bethânia; Márcio Andrade Guerra, no Veneza, e Estrelinha Azul, no Bairro Bom Jardim. Os atendimentos acontecem sempre das 7h às 11h e das 13h às 17h.