“AMOR EM DOSE DUPLA”: O FIM DOS CUPONS PREENCHIDOS MANUALMENTE

Objetivando otimizar e facilitar o acesso, a Appmarketing, em uma parceria com a Acicel-CDL de Coronel Fabriciano, Aciapi-CDL de Ipatinga e Aciati-CDL de Timóteo, desenvolveu um novo conceito promocional para o comércio: “Amor em dose dupla: Presenteie com amor e conecte-se a prêmios”. Conheça agora um pouco da campanha, que através do cadastro on-line, acabou com a necessidade do preenchimento de cupons impressos.

As Associações Comerciais e CDL’s da Região Metropolitana do Vale do Aço trabalham de forma integrada, representando a classe empresarial, com o propósito de promover o fortalecimento do comercio. Assim, para estimular o consumidor em datas comemorativas, todo ano, as entidades de Coronel Fabriciano, Ipatinga e Timóteo, lançam a campanha “Amor em dose dupla”, que contempla o “Dia das mães” e “Dia dos namorados”. As entidades promovem o sorteio de prêmios para os clientes que efetuarem suas compras, durante um período, nas lojas associadas participantes.

DESAFIOS

Mobilidade, acesso remoto, infraestrutura e análise de dados. Você já deve ter ouvido falar algumas dessas palavras. A transformação digital, é uma necessidade do mercado e já perto de nós. São as tecnologias que afetam diretamente os consumidores, empresas e organizações. Veja como.

Na prática, o consumidor do Vale do Aço recebia do lojista, um cupom, para ser preenchido manualmente, com os dados pessoais e depositado em uma urna. Havia um desgaste para os participantes que preferiam levar para casa e preencher depois.

Alguns não tinham tempo ou não lembravam de fazer o deposito e ainda existia aqueles que estavam de passagem pela cidade e não retornavam, o que comprometia o resultado da campanha. Além disso, as entidades tinham que desenvolver um grande esquema de logística, para recolher a tempo todas as urnas espalhadas pelas cidades.

SOLUÇÕES

A premiação por sorteio, é uma forma justa de proporcionar que todos os consumidores tenham as mesmas condições de concorrer a prêmios. Portanto, o sorteio deveria ser mantido, mas era necessário dinamizar o processo de adesão dos clientes e acabar com as urnas. Como sortear cupons não depositados fisicamente? Com a ajuda da tecnologia.

A Appmarketing, desenvolveu uma dinâmica inovadora, diferente das promoções anteriores: o cadastro é totalmente on-line. Cada cupom físico, é transformado em um cupom digital. A pessoa precisa se cadastrar apenas uma vez, de qualquer lugar, desde que tenha acesso a internet, e registrar todos os cupons adquiridos.

As entidades têm acesso a todos os cupons em um único lugar e uma campanha muito mais atrativa.

INOVAÇÃO E COMODIDADE

Com o planejamento realizado e alinhado junto com as entidades, a Appmarketing elaborou o projeto. Um hotsite e um aplicativo para Android, foram criados especificamente para a campanha.

Ao contrário de um site, o hotsite fica disponibilizado por um determinado período, nesse caso, enquanto durar a promoção. O acesso é pelo site www.amoremdosedupla.com.br. Acompanhando a tecnologia e a mudança no comportamento dos consumidores foi desenvolvido também um aplicativo mobile para que os usuários possam cadastrar seus cupons de forma simples e rápida. O app também tem o nome da campanha, “Amor em dose dupla”, disponível para download na Google Play.

O consumidor pode fazer o cadastro em computador, tablet ou smartphone, por meio do aplicativo, acompanha seus cupons e suas compras, além de poder consultar as lojas que participam da promoção, e privilegiá-las.

RESULTADO

Foi possível obter um hotsite e um aplicativo inovador, com um layout moderno e de fácil usabilidade. As plataformas possuem as informações essenciais, como: pergunta e respostas, o regulamento, telefones e e-mail para contato.

Para os consumidores a praticidade e facilidade de poder participar de qualquer lugar, basta ter acesso a internet. E as entidades têm a garantia de uma campanha mais atraente e prática, com a tecnologia, e maior participação do público.

