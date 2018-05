ANAHP LANÇA SEGUNDA EDIÇÃO DO LIVRO BRANCO

Pela segunda vez, a Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), que congrega os principais hospitais privados de excelência do país – como o Hospital Márcio Cunha, Albert Einstein, Sírio-Libanês, HCor, Rede D’Or São Luiz, Moinhos de Vento, Santa Rosa, Grupo Vita, Santa Joana, Mater Dei, entre outros, lançou mais uma edição do Livro Branco : Brasil Saúde 2019. Dessa vez o tema escolhido foi: Saúde & Cuidados do Amanhã. Atualmente a Anahp conta com 106 membros – sendo 104 hospitais e duas empresas de homecare.

A partir de uma visão macropolítica, econômica e social e buscando a essência de um modelo de saúde que contribua para a sociedade brasileira, com foco no cidadão usuário do sistema de saúde, o livro é fruto de uma extensa análise do sistema de saúde brasileiro e de experiências mundiais. O material expõe propostas para o aprimoramento da atenção à saúde e da atuação integrada entre os setores público e privado, visando uma assistência com maior qualidade e eficiência.

O livro trata ainda sobre propostas de melhoria para a saúde brasileira, elencadas a partir da trilha de três pacientes com doenças crônicas em um sistema de saúde que funciona. O objetivo da publicação é promover a ideia da assistência personalizada, integrada e acessível a todos os brasileiros, ou seja, um sistema organizado e capaz de fornecer soluções para as necessidades da população perante seus desafios nos níveis sociais, mentais e físicos, sempre com foco na prevenção.

Serviram de base para esta edição, três personagens: Ana, João e Teresa. As jornadas e experiências dos três com diferentes condições clínicas, sociais e mentais, foram desenhadas a partir de parceria firmada entre a Anahp e a Universidade Erasmus, na Holanda. As narrativas estão vinculadas aos serviços de saúde e cuidados do amanhã naquele país. E apontam caminhos que podem servir de inspiração para alavancar a qualidade de atendimento e prevenção oferecida aos brasileiros.

O diferencial é que as trilhas dos três personagens trazem à luz aspectos do sistema de saúde e cuidados do futuro em nível micro, baseados em princípios, novos caminhos e tecnologias que podem capacitar a todos, tanto no setor privado quanto no setor público de saúde, dando suporte à implementação do Sistema de Saúde & Cuidados do Amanhã. Por meio das histórias de Ana, João e Teresa, os papéis dos prestadores de serviços de saúde, bem como a importância da tecnologia e da inovação como formas de viabilizar interação mais efetiva e eficaz entre paciente e sistema foram apresentadas.

HISTÓRICO

A Associação Nacional de Hospitais Privados surgiu para defender os interesses e necessidades do setor e expandir as melhorias alcançadas pelas instituições privadas para além das fronteiras da Saúde Suplementar, favorecendo a todos os brasileiros. A Fundação São Francisco Xavier (FSFX), por meio do Hospital Márcio Cunha (HMC), tornou-se afiliada da Anahp em 2014. A instituição afiliada à Associação obedece a critérios de admissão como a comprovação de padrões de qualidade na prestação de serviços médico-hospitalares, como o certificado da acreditação. As instituições hospitalares devem possuir ao menos uma entre quatro acreditações nacionais e internacionais reconhecidas.

O Hospital Márcio Cunha cumpre os requisitos com excelência, uma vez que já possui a certificação da Organização Nacional de Acreditação (ONA) em Nível de Excelência (Nível 3), a certificação internacional da NIAHO/DIAS e o certificado internacional Det Norske Veritas International Accreditation Standard (DIAS), baseado na norma de acreditação hospitalar formalmente reconhecida pelo Departamento de Saúde dos Estados Unidos.

Para o diretor executivo da FSFX, Luís Márcio Araújo Ramos, o Hospital Márcio Cunha fazer parte do seleto grupo que integra a Associação Nacional de Hospitais Privados é uma maneira de aprimorar a gestão do setor junto a outras unidades hospitalares de referência. “Temos a possibilidade de dividir experiências com outros hospitais que também prezam pela excelência em seus processos. E isso é muito positivo, pois podemos melhorar cada vez nossa prestação de serviços. E podemos ainda contribuir com ações que podem ser colocadas em prática no setor hospitalar”, concluiu Luís Márcio.