Aplicativo aprimora relacionamento da Câmara Municipal com cidadãos

Já imaginou, poder acompanhar em tempo real e de onde estiver, tudo que acontece na Câmara Municipal da sua cidade? Nós, sim. E por isso, a APP Marketing desenvolveu um aplicativo para ajudar na aproximação do poder legislativo com a população.

Disponibilizado gratuitamente, o app permite enviar solicitações de melhorias, participar de enquetes, ler as principais notícias, publicações de novas leis e muito mais. Conheça o aplicativo “Câmara Fácil”, uma inovação que revoluciona a forma na qual o poder público se relaciona com os cidadãos.

CIDADANIA

A Câmara dos Vereadores tem a função de elaborar leis que melhorem a qualidade de vida em seu município. Por isso, é essencial que os eleitores acompanhem o trabalho que os vereadores estão desenvolvendo. Muitas vezes, por questões de agenda, burocracia e tempo, o munícipe não consegue ser ouvido pelo vereador.

O resultado disso são vereadores desinformados com a real situação dos moradores e eleitores contrariados por não terem seu espaço de direito na política. Esse era principal problema a ser resolvido pelo projeto que foi contratado por um dos nossos clientes.

Como solução, a APP Marketing desenvolveu um aplicativo para ser um canal de comunicação entre poder público e os habitantes da cidade, com facilidade de acesso e que permite diagnosticar as principais necessidades do cidadão.

MOBILIDADE

Aproximar o setor público municipal de startups, ajuda obter melhores instrumentos e serviços de mobilidade para os cidadãos, além de proporcionar transparência e economia ao setor público por meio de soluções inovadoras.

Uma pesquisa divulgada pelo IBGE, este ano, mostra que o Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à internet. O celular continua a ser o principal aparelho, usado por 94,6% dos internautas, à frente de computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisões (11,3%). (Considerando que cada cidadão utiliza mais de um dispositivo para acessar a rede).

Com o crescente número de usuários de smartphones, sua utilização para acesso a conteúdos e serviços tem se tornando cada vez mais comum. Acompanhando a tendência, criamos um aplicativo de design criativo, único e exclusivo para cada cidade, com várias funcionalidades.

Serviço

Veja as funcionalidades do aplicativo:

VOZ AOS MORADORES

O cidadão pode solicitar melhorias nas diversas áreas, para que os gestores do legislativo se orientem e através destas solicitações, atuarem junto ao executivo em ações que possam desenvolver a cidade.

CHAT COM VEREADORES

O usuário pode interagir com vereadores de forma rápida e objetiva, em um canal para ter e obter retorno do dia a dia da cidade.

ENQUETES

Através das enquetes os vereadores acompanham a percepção da população sobre os temas desejados, para se orientar e cobrar do executivo soluções que atendam de fato as necessidades prioritárias.

NOTÍCIAS

Um canal direto e em tempo real que divulga todas as ações do legislativo para os usuários do app de forma simples e dinâmica. Contendo novidades, fotos e vídeos.

OUTRAS FUNCIONALIDADES

Além disso, o aplicativo ainda possui informações como horários de ônibus, pontos turísticos, agenda cultural e vagas de emprego. O App Câmara Fácil permite diversas integrações com o site da Câmara Municipal de forma garantir que as informações mais relevantes para o Legislativo cheguem até as mãos do cidadão como o Portal de Transparência, Leis Municipais, Tv Câmara, Licitações e outros.

Para conhecer e saber mais acesse aqui!