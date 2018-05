APROVEITE O MÊS DE MAIO PARA RENEGOCIAR DÍVIDAS COM BANCOS

Se você tem alguma dívida que gostaria de renegociar com o banco, fique esperto! Somente neste mês de maio, pessoas físicas e Micro Empreendedores Individuais (MEIs) poderão quitar seus débitos com redução de juros e outros benefícios.

Segundo informações da Agência do Rádio, as instituições financeiras farão uma força-tarefa para solucionar os problemas financeiros dos clientes que enviarem as solicitações pela plataforma consumidor.gov.br. Na avaliação da substituta da secretária Nacional do Consumidor, Ana Carolina Caram, a iniciativa vai permitir que os consumidores consigam negociar o que devem de uma forma mais consciente.

“Os consumidores que tiverem qualquer tipo de financiamento, empréstimos com os bancos, podem buscar a nossa plataforma consumidor.gov.br, fazer uma proposta de renegociação que o banco irá analisar e irá fazer uma proposta com alguns benefícios, como redução de juros, uma reanálise das prestações, para que os consumidores consigam, de forma consciente, realizar o pagamento dessa dívida sem que haja nenhum tipo de problema para o seu orçamento financeiro, o seu orçamento do dia-a-dia.”

Depois que o cidadão acessar a plataforma consumidor.gov.br, é preciso clicar em “Cadastrar” no canto superior direito, para receber um login e senha. O próximo passo será escolher a instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Depois de enviar a solicitação, é necessário aguardar até 10 dias. Esse foi o prazo estabelecido para que o banco ou instituição financeira dê um resposta.

Ao registrar a solicitação ou reclamação, é importante selecionar no campo ‘Problema’ a opção ‘Dificuldade na renegociação/parcelamento de dívida’. Já no campo ‘Descrição da Reclamação’, deve-se relatar o problema, informando que deseja participar da ação de renegociação de dívidas. De acordo com o Ministério da Justiça, após a resposta, o cidadão tem o prazo de 20 dias para avaliar se o atendimento prestado foi satisfatório ou não.

A economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, destaca também que, antes de fazer esse tipo de renogociação, é preciso fazer uma análise profunda da sua situação financeira.

“A principal dica no momento de quitar a dívida é que antes de o consumidor tentar renegociar essa dívida, seja via uma plataforma ou um feirão de negociação, enfim, que o consumidor faça uma análise profunda da sua situação financeira. Ele precisa ter segurança de quanto que ele pode oferecer para pagamento de dívidas, para em seguida procurar a empresa credora e aí sim fazer uma negociação com um pouco mais de segurança.”

Atualmente, 80% das reclamações registradas no consumidor.gov.br são solucionadas pelas empresas, que respondem as demandas dos consumidores em um prazo médio de 7 dias.