ARTE EM PAPÉIS – UM INTERCÂMBIO ENTRE BRASIL E JAPÃO

O Ministério da Cultura do Brasil e o Centro Cultural Internacional Tikufukai, com patrocínio da Cenibra, realizam na cidade de Belo Oriente em Minas Gerais, projeto gratuito sobre a milenar arte japonesa em papel.

A cidade de Belo Oriente em Minas Gerais receberá, no mês de maio de 2018, o projeto “Arte em Papéis”, que prevê a realização de diversas oficinas gratuitas, que contribuem para a formação e o estímulo da criatividade das crianças. Na cidade, que tem estreita ligação com o Japão através da imigração, serão ministradas entre os dias 07 a 25 de maio, quatro modalidades de oficinas diferentes – Kirigami, Origami , Washi-ê e Pipa – com oito horas de duração, para quinze alunos cada.

Sete escolas públicas serão beneficiadas, totalizando vinte oficinas e trezentas crianças participantes do projeto, que terão a oportunidade de aprender de forma lúdica. As escolas municipais atendidas são Bom Jesus do Bagre, José Lagares de Lima, Hilda Morais, Antônio Firmino, Francisco Gonçalves, Esperança e Boachat, com atividades na parte da manhã e da tarde.

O Centro Cultural Internacional Tikufukai, instituição realizadora do projeto, já trabalha há 45 anos na divulgação de técnicas culturais japonesas. De acordo com Yoshiko Honda, “o Arte em Papéis é um projeto que também visa contribuir para a criação de valores humanos e para o desenvolvimento da relação entre Brasil e Japão, utilizando as diversas modalidades da milenar arte em papel.”

Leida Horst, responsável pela comunicação da Cenibra, destaca a importância do projeto: “A Cenibra, ao comemorar seus 45 anos, ressalta a valorização da formação criativa, principalmente na infância, reforçando a importância de investimento no potencial humano.”

Mais informações sobre o projeto podem ser obtidas no site www.projetoarteempapeis.com.br. O projeto conta ainda com a Gestão da Espaço Ampliar e produção de Shirley Maclane e com diversos profissionais como a instrutora de Origami e Washiê Yoshiko Honda, instrutora de Origami Jaisa Rodrigues, instrutor de Kirigami João Satoru Honda, instrutores de Pipamodelismo Ken Yamazato e Elisa Yamazato, monitora de Origami e Kirigami Helena Nunes de Almeida e monitora de Washi-ê Bárbara Inoue, sendo realizado pelo Centro Cultural Internacional Tikufukai.

AS OFICINAS

KIRIGAMI

A arte Kirigami pode ser definida basicamente como a arte de recortar papéis. Desde a antiguidade, dobrar e cortar papéis como forma de arte e passatempo está presentes na cultura japonesa. Kiru, em japonês, significa “corte” e kami (leitura: gami), papel. Esta “arte de recortar papéis”, com o complemento de pequenas dobras (origami=dobradura de papel), fez surgir uma nova apresentação artística muito utilizada sob a forma de cartões tridimensionais, onde os recortes do kirigami são ressaltados com as dobras do origami, dando tridimensionalidade e valor às peças. É interpretada como um Kirigami Tridimensional porque ocorre a transformação do papel da forma bidimensional para o tridimensional. As figuras parecem “saltar do papel” como num passe de mágica. Isso agrega valor ao trabalho em que se utiliza o papel. Um simples pedaço de papel pode se transformar em coisas maravilhosas, até mesmo em verdadeiras obras de arte, trabalhando a criatividade, a coordenação motora e funcionando como uma terapia. São montados a partir de cortes, dobras e encaixes de papel, mantendo a originalidade de um trabalho artesanal que exige muita precisão e capricho. É possível confeccionarmos cartões comemorativos, convites de casamento, de aniversário, materiais promocionais como calendários e brindes, catálogos, livros infantis, peças decorativas e o que a criatividade nos permitir! Desenvolvemos as oficinas para atender nosso público de forma natural, agradável e prazerosa onde poderão expandir suas potencialidades cognitivas, o equilíbrio emocional e a coordenação motora. Serão ministradas aulas teóricas e práticas, incluindo apresentações com recursos visuais para deficientes auditivos. Orientação de artes em papéis japoneses e sua utilização. Como é possível adequar ideias e valores para a concepção das artes. Fundamentação teórica por meio de textos (manual), designando origem e o contexto histórico do papel. O surgimento das artes orientais com o papel.

Instrutor: João Satoru Honda.

ORIGAMI

Origami é uma arte tradicional da cultura japonesa que consiste em fazer dobraduras com pequenos pedaços de papel. Animais, elementos da natureza, objetos e figuras humanas são produzidos através das dobraduras. Este tipo de artesanato é muito comum no Japão, porém se espalhou pelo mundo todo. Técnica para desenvolver habilidades motoras; Contribuir para diminuir o desperdício aproveitando sobras de papéis que iriam para o lixo fazendo dobraduras artísticas. Serão ministradas aulas teóricas e práticas, incluindo apresentações com recursos visuais para deficientes auditivos. Orientação de artes em papéis japoneses e sua utilização. Como é possível adequar ideias e valores para a concepção das artes. Fundamentação teórica por meio de textos (manual), designando origem e o contexto histórico da escrita e do papel. O surgimento das artes orientais com o papel.

Instrutores: Jaísa Rodrigues de Souza e Yoshiko Honda

WASHI-Ê

Será ministrada a técnica artesanal de washi-ê ou tiguiri-e que utiliza papel produzindo artesanalmente no Japão para formar e construir desenhos. É importante destacar que o modo de fazer o washi, que possui mais de 1.300 anos de registro, foi reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. Assim, a oficina utiliza o washi, que é rasgado, desfiado, sobreposto, justaposto e colado sem a utilização de tintas, para produzir desenhos únicos. Serão ministradas aulas teóricas e práticas, incluindo apresentações com recursos visuais para deficientes auditivos. Orientação de artes em papéis japoneses e sua utilização. Como é possível adequar ideias e valores para a concepção das artes. Fundamentação teórica por meio de textos (manual), designando origem e o contexto histórico da escrita e do papel. O surgimento das artes orientais com o papel.

Instrutora: Yoshiko Inoue Honda

PIPAMODELISMO

Com forte presença cultural e muito popular em todos os cantos do mundo, as pipas são conhecidas, desde a sua origem, como uma brincadeira criativa e saudável, que colore os céus, fazendo a imaginação dançar ao sabor dos ventos. As pipas japonesas trazem algumas imagens com significados específicos, como atributos à vida longa (cegonha ou tartaruga), fortaleza (carpa), prosperidade (dragão), aprendizado (Sugawara, Deus do Aprendizado), boa sorte (Darumá, o anão feliz), assim como faces de demônio para talismã contra a maldade.

Instrutores: Ken Yamazato e Elisa Yamazato.

Contato produção:

Shirley Maclane (31) 98515-1174

shirleymaclane@hotmail.com