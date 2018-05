ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE TIMÓTEO TEM NOVO PRESIDENTE E VICE

Em eleição realizada nesta quarta-feira (30) o até então diretor de Assuntos Jurídicos, Maicon Paulo Silveira Reis, foi eleito presidente da Associação Comercial de Timóteo (Aciati – CDL) para um mandato que se encerrará em fevereiro do próximo ano. No mesmo período, o cargo de vice-presidente será ocupado pelo antigo diretor de Assuntos Públicos e Municipais, Heine Quintão.

A posse dos eleitos aconteceu durante a assembleia de associados das entidades, e em seu discurso, o novo presidente da Aciati-CDL ressaltou o engajamento das Entidades para atender às demandas do comércio, serviços, indústria e agropecuária. “Em uma Associação Comercial, nós temos que focar nos interesses dos empresários. Quando a gente contribui com as necessidades dos empresários, de forma reflexa a gente está contribuindo com toda a população.”, afirmou Maicon.

O novo vice-presidente, Heine Quintão, também discursou durante a cerimônia de posse e enalteceu o valor da participação dos associados no cotidiano da Aciati-CDL. “Nós estamos em uma fase da importância da representatividade. A gente acredita que tendo a participação das pessoas e contando com essa visão do empresariado, a gente consegue atender as demandas mais rapidamente. A participação de todos é fundamental.”, frisou Quintão.