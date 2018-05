ATIVIDADES CELEBRAM ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE IPATINGA

A Biblioteca Pública Municipal ‘Zumbi dos Palmares’, em Ipatinga, completa 52 anos de atividades na próxima quarta-feira (9). Em celebração, a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, promove uma programação especial, que inclui trabalhos literários e musicais.

As atrações começam às 9h, com o lançamento do livro “Nas Trilhas do Rio Doce – cultura e cidadania na Bacia do Rio Doce”. O livro da pesquisadora e autora Maria Alice Braga mostra o patrimônio cultural em alguns municípios ao longo da Bacia do Rio Doce. Ele apresenta o artesanato, a culinária e as festas em 15 municípios banhados pelo Rio Doce: Ponte Nova, Nova Era, Antônio Dias, Timóteo, Coronel Fabriciano, Ipatinga, Ipaba, Belo Oriente, Naque, Periquito, Governador Valadares, Tumiritinga, Conselheiro Pena, Resplendor e Aimorés. A ação contará com uma sessão de autógrafos e um bate-papo sobre o tema na Biblioteca Pública Municipal.

Haverá também apresentações musicais, a declamação de poetas, sorteio de brindes e muitas surpresas para o público presente. Os eventos são gratuitos e se estendem até às 12h na biblioteca. As atrações de aniversário da biblioteca têm o apoio da Associação de Apoiadores da Biblioteca Pública (Assabi).

HISTÓRIA

A Biblioteca Pública Municipal de Ipatinga ‘Zumbi dos Palmares’ tem sua sede à rua Mariana, 119, Centro e recebe, em média, 2.000 visitantes por mês. Muitos, vindos de cidades vizinhas. Com um acervo de aproximadamente 50 mil exemplares, de gêneros e autores diversos, a Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

A Biblioteca Pública Municipal foi fundada através da Lei n°12, de 9 de maio de 1966. Seu acervo é composto por obras literárias, enciclopédias, livros didáticos e paradidáticos que englobam diversas áreas do conhecimento. Também estão disponibilizados para a população exemplares de escritores regionais, literatura em braile, uma seção especial com livros infantis (Gibiteca), obras estrangeiras e alguns periódicos.