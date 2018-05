AUDIÊNCIA PÚBLICA EM IPATINGA DISCUTE COMBATE À PEDOFILIA

Começa nesta segunda-feira, (14), as atividades da Semana Municipal de Combate à Pedofilia em Ipatinga. A programação será feita com o objetivo de alertar a população quanto à importância de denunciar casos de abuso e exploração sexual no município. As ações lembram também o dia 18 de maio – Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.

A campanha é realizada numa parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente (CMDCA) com a Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Macho (Eptom) e diversas outras entidades da região.

Estão previstas intervenções educativas nas Escolas da cidade (cine-pipoca, teatro, música, distribuição de folders informativos), além de caminhadas e panfletagem. O grande ponto da programação deve acontecer no dia 16 de maio (quarta-feira) quando a Câmara de Ipatinga abrirá as portas para uma audiência pública com o tema: “E quando a violência sexual vem à tona?”. Na ocasião, autoridades da área de segurança pública, especialistas e representantes de diversas entidades explanarão sobre o assunto.

ESTATÍSTICA

Conforme a Polícia Civil, Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana de BH, e Ipatinga, no Vale do Aço, são as cidades com mais ocorrências registradas por violência sexual desde 2015. “É difícil mapear e precisar o motivo do maior número de vítimas nestes locais, talvez, pela grande quantidade de habitantes. O que sabemos é que 82,5% são meninas, e, aproximadamente 44% são crianças de 0 a 11 anos”, disse Ana Patrícia França, da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente de Belo Horizonte.

A estatística do 14º Batalhão de Polícia Militar também confirma os dados. As denúncias de crimes sexuais cometidos na cidade de Ipatinga contra a criança e o adolescente cresceram 56% de 2016 para 2017.

Conforme o presidente do CMDCA, Leonardo Oliveira Rodrigues, o aumento das denúncias não significa exatamente o aumento no número de crimes, visto que muitos crimes sexuais ficam omissos. Para Leonardo, o aumento das denuncias pode ser uma conseqüência do aumento das atividades com foco em divulgar a importância do combate a esse tipo de crime.

“A nossa sociedade está entendendo a quem recorrer. Ao perceber qualquer mudança no comportamento de crianças e jovens, é preciso que se faça a denúncia, mesmo que seja um simples indício. Os órgãos competentes (conselhos tutelar e dos direitos) irão investigar em seguida”, orienta.

Denúncias de crimes do gênero devem ser feitas por meio do Disque 100, ou nas Polícias Civil e Militar, ou no Conselho Tutelar da cidade, pelo telefone: 313829-8427 3829-8433.

CORRENTE DO BEM

O vereador Ademir Cláudio Dias (PROS), autor da lei 3.298, de 9 de janeiro de 2014, que incluiu no calendário oficial do município a Semana de Combate à Pedofilia, irá prestigiar todas as ações previstas para a Semana. “Temos que denunciar. Não podemos deixar nossas crianças e adolescentes a mercê de criminosos que destroem a infância. A cada vez que uma empresa, uma entidade ou uma liderança abraça nossa campanha eu sinto que estamos no caminho certo. É uma corrente do bem que se forma”, disse o vereador.

PROGRAMAÇÃO:

14/05 – Segunda-feira

Intervenções das entidades junto à Secretaria de Educação em diversas Escolas.

15/05 – Terça-feira

14h – Blitz no Novo Centro (Participação do Eptom, Creas e equipe técnica das entidades), distribuição de folders informativos em 23 pontos no Centro da Cidade.

16/05 – Quarta-feira

Audiência Pública na Câmara de Ipatinga

Tema: E quando a violência sexual vem à tona?

17/05 – Quinta-feira

Atividades simultâneas das entidades nos territórios/ CREAS.

18/05 – Sexta-feira

Caminhada pelo Centro de Ipatinga com a participação da Secretaria Municipal de Assistência Social, do Centro de Referencia em Assistência Social (Creas), do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), e entidades: Projeto de Deus, Maria Maria, Horta Comunitária, União de Defesa da Comunidade do Bairro Bom Jardim (UDCBJ), Movimento de Crianças e Adolescentes (Movicat), Associação Centro de Convivência Espaço da Família (Accef), Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado (Eptom), Centro de Convivência Maria, Maria (CCMM), Ação Social SOS Família e Conselho Tutelar.