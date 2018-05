“AUTHENTIC GAMES – FESTA DOS YOUTUBERS” NO CENTRO CULTURAL USIMINAS

O Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe na tarde deste domingo (6), o espetáculo “Authentic Games – Festa dos Youtubers”. Aguardado pelos fãs de todo o Vale do Aço, o youtuber Marco Túlio, que é uma sensação brasileira no universo Minecraft, vai apresentar o seu mais novo espetáculo, às 18h.

Após percorrer mais de 40 cidades brasileiras e se apresentar para mais de 100 mil pessoas, Marco Túlio chega a Ipatinga com novos quadros, personagens, números musicais, além de dicas para que os fãs possam se dar bem no Minecraft. O espetáculo “Authentic Games – Festa dos Youtubers” conta com um telão de 70 metros, muita luz e efeitos especiais. Tudo para diversão e interatividade da família e público em geral.

O evento também conta com a presença dos bonecos de espumas que tem 2,5 metros, marca registrada nas apresentações, além de Lydia, a namorada perfeita, e amigos youtubers da família Craft. Outra novidade é a estreia do cãozinho Shake, mascote da Família Craft.

Serviço:

6/5 – Authentic Games – Festa dos Youtubers

Local: Teatro do Centro Cultural Usiminas

Horário: 18h

Duração: 1h20

Classificação: livre

Ingressos: Plateia R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia entrada); Balcão R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia entrada).

Meia estendida a todos até 2h antes do evento.