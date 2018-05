BANCO DE SANGUE DO HMC PRECISA COM URGÊNCIA DE DOADORES

Face ao transtorno causado com a paralisação dos caminhoneiros, o banco de sangue do Hospital Márcio Cunha (HMC), que depende diretamente do apoio da população, tem sofrido queda devido à greve. É que por dificuldade de deslocamento, as pessoas não tem conseguido chegar ao HMC para fazer doações. O resultado disso são os baixos estoques no setor de Hemoterapia e a preocupação dos médicos com o atendimento aos pacientes que necessitarem de transfusões nos próximos dias.

De acordo com a especialista em Medicina Laboratorial da FSFX, Meila Cátia de Castro, neste momento a hemoterapia do HMC necessita de doação de todos os tipos de sangue. “Precisamos contar com as doações dos nossos colaboradores para evitarmos o comprometimento do estoque de hemocomponentes e da capacidade do serviço em atender às necessidades transfusionais dos nossos pacientes”.

Por isso, tente ter um tempo para ajudar a salvar a vida de pacientes internados e que necessitam de transfusões em cirurgias, como os pacientes oncológicos ou até mesmo, àqueles que são acolhidos em uma emergência ao chegarem ao pronto-socorro do hospital todos os dias.

AGENDAMENTO

Se você já é um doador ou deseja tornar-se um, independente do seu tipo sanguíneo, ajude quem precisa. Você pode agendar sua doação pelo telefone 3829-9600 ou comparecer na Hemoterapia da Unidade I do HMC (no bairro das Águas) e retirar sua senha no guichê 16. O setor funciona de segunda à sexta-feira, das 7h às 11h e das 15h às 18h30.

PARA DOAR SANGUE

Ao entrar na Recepção Principal da Unidade I do HMC, o doador pode se dirigir ao atendimento no guichê 16 – Doação de Sangue, localizado à esquerda de quem entra. Feito o cadastro, o doador recebe uma etiqueta de identificação e se dirige ao serviço de Hemoterapia (acesso pela recepção de visitas aos apartamentos).

Segundo as recomendações do Ministério da Saúde e da Anvisa, são critérios para doação: estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 69 anos ou idade de 16 a 17 anos com o consentimento formal dos responsáveis legais, pesar mais de 52 kg e ter comportamento sexual seguro. Doar sangue é um gesto de solidariedade e ajuda a salvar vidas. Participe ou incentive um amigo a realizar esta prática.