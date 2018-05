BAR DO PAULINHO VENCE O COMIDA DI BUTECO NO VALE DO AÇO

O Bar do Paulinho, de Timóteo, venceu a edição 2018 do Comida di Buteco no Vale do Aço. Com o prato “Boi que rola, vira bola e se enrola” que trazia, casulo de queijo com lagarto rústico, acompanhado de batata rústica, molho de mostarda e pão francês, além das bebidas em ótimas temperaturas e um atendimento exemplar, fizeram com que jurados e público elegessem o Bar do Paulinho o campeão desta edição do maior concurso gastronômico da região.

“Esta é a quarta edição que participamos do concurso, e a que mais recebemos elogios. Confesso que foi uma grata surpresa receber o título de campeã e, ao qual compartilho com minha família e equipe. Estou sem palavras!”, disse Mirtes Fernandes, proprietária do bar.

Os outros dois participantes que subiram no pódio estrearam no concurso com o pé direito, sendo esta a primeira participação dos botecos Timonel e Albatroz, que conquistaram o segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Para concorrer ao prêmio, o boteco Timonel apostou no prato “Tapas Mediterrâneo”, composto por filé de tilápia, croqueta de frango com gorgonzola, legumes harmonizados, batata brava acompanhada de queijo e bacon, tostadas, tomates marinados, banana da terra e molhos da casa. Já o Albatroz elaborou o “Serenada do Albatroz”: contrafilé serenado sobre cama de purê de batata, baroa e mandioca com catupiry, recoberto de molho de café com rapadura, acompanhado de dadinhos de tapioca com geleia de pimenta, tartare de abóbora e farofa de pipoca, que garantiram estas importantes colocações no concurso.

PREMIAÇÃO DONA BENTA

Outra estreante desta edição foi a “Receita de Carinho Dona Benta”, que premiou o melhor petisco que utilizasse algum produto da marca com R$ 1.500,00, e o vencedor foi o Churras Lanches, que também participou pela primeira vez do concurso. O prato premiado foi elaborado com costelinha de porco cozida com bacon, acompanhada de bananas fritas, queijo empanado e bolinho de milho recheado servido com molho verde apimentado e molho de abacaxi especial da casa.

PREMIAÇÃO AMBEV

Por vender a maior quantidade da cerveja patrocinadora do evento, Brahma Extra, o bar Mistura Fina também foi premiado com R$2.000,00 em cerveja. Uma bonificação oferecida pela Ambev pelo engajamento e resultado no concurso.

O Comida di Buteco Vale do Aço contou com a participação de vinte bares nesta edição, movimentando significativamente a economia da região.