BATALHÃO DE BOMBEIROS DEVERÁ AMPLIAR SEU EFETIVO EM IPATINGA

O comandante do 5º Comando Operacional de Bombeiros, ao qual está subordinado também o recém-criado 11º Batalhão do Corpo de Bombeiros em Ipatinga, Coronel Silvane Givisiez, informou ao prefeito Nardyello Rocha, em encontro no gabinete do Executivo, na última quarta-feira (9), que a unidade poderá receber no próximo ano o reforço de mais 200 homens.

O oficial explicou que um quarto das 800 vagas abertas em concurso da corporação foram reivindicadas para necessidades operacionais da região, já que a 3ª Companhia Independente de Ipatinga foi recentemente elevada a Batalhão.

O 11º Batalhão de Bombeiros de Ipatinga é comandado pelo major Alexsandro Carlos de Oliveira Nunes, que também acompanhou a visita juntamente com o capitão Hoberdan e o tenente Ferraz. O município conta hoje com 87 bombeiros. Também estão ligados ao Batalhão ipatinguense os pelotões de Itabira, Manhuaçu, Caratinga, Timóteo e Coronel Fabriciano, somando 260 homens. Nesta sexta-feira (11), o pelotão de Manhuaçu será elevado a Companhia.

Além de Ipatinga, existem mais 85 Batalhões de Bombeiros no Estado. De acordo com Givisiez, que supervisiona também o 6º Batalhão de Governador Valadares e o 7º Batalhão de Montes Claros, a nova política da corporação tem sido ampliar a capilaridade dos serviços, reduzindo o tempo de resposta às ocorrências.

A prefeitura de Ipatinga informou que no próximo mês, o Batalhão deverá ser dotado de um pluviômetro cedido pelo município, melhorando a estrutura de prevenção da cidade nos períodos chuvosos.