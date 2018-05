BLITZ CONSCIENTIZA SOBRE ABUSO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM IPATINGA

Uma blitz informativa foi realizada nesta terça-feira (15) nós semáforos do Centro de Ipatinga para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, comemorado no dia 18 de maio.

O objetivo da blitz é alertar e mobilizar a sociedade quanto à existência das diversas formas de violência contra crianças e adolescentes. Durante a blitz foi feito um trabalho de conscientização por meio de panfletos e conversas informais a respeito das situações rotineiras às quais crianças e adolescentes podem estar submetidas, como a violência sexual, pedofilia, negligência e abandono, violência psicológica e física.

A ação executada no período vespertino contou com o apoio dos alunos da Escola Profissionalizante Tenente Oswaldo Machado (Eptom), pelas equipes do Creas, das entidades e do Conselho Municipal da Criança e Adolescente (CMDCA).

Na quarta-feira (16), haverá uma Audiência Pública na Câmara Municipal de Ipatinga às 13h. Já no dia 17, (quinta-feira), acontecerão atividades simultâneas das entidades nos Cras e Creas. E para finalizar a programação na sexta-feira (18), acontecerá no Centro de Ipatinga uma caminhada com a participação dos representantes da Secretaria de Assistência Social, Creas CMDCA e entidades: Projeto de Deus, Maria Maria, Horta Comunitária, UDBJ, Movicat, Accef, Eptom, CCMM SOS e Conselho Tutelar.

ALERTA

O abuso sexual contra crianças e adolescentes é crime, com pena que pode chegar a 12 anos de prisão. O nome do denunciante será mantido em sigilo, se desejado.

Confira os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos que devem ser acionados para denúncias de casos ocorridos no município:

– Conselhos Tutelares: 3829-8427

– Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: 3829-8407

– Polícia Militar: 190

– Polícia Civil: 3821-5156

– Ministério Público: (31) 3825-1378

– Disque Denúncia Estadual: 0800 031 11 19

– Disque Direitos humanos: 100