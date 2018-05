CÃES GANHAM ESPAÇO NA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DO SHOPPING VALE DO AÇO

A partir de hoje, além de passear, fazer compras e se divertir na companhia do seu melhor amigo de quatro patas, os clientes do Shopping Vale do Aço terão um espaço exclusivo próximo a Praça de Alimentação para sentar-se com seus cãezinhos. A área reservada fica em frente à loja Hering e oferece todo conforto, praticidade e bem-estar para que os clientes possam se alimentar acompanhados de seu animal de estimação. O espaço já está aberto ao público e a utilização é gratuita.

A iniciativa faz parte do conceito Dog Friendly, adotado pelo Shopping Vale do Aço há mais de um ano. Para receber os cãezinhos toda uma estrutura foi montada: sacos coletores, seca xixi e lixeiras especiais estão pelo mall para auxiliar os clientes na limpeza dos dejetos dos cães, além de um regulamento com as regras de convivência. Tem até dogcar disponível no SAC para passear com os cães mais preguiçosos.

A equipe de limpeza e segurança estão à disposição para auxiliar e orientar os clientes em relação ao passeio com o pet.