CÂMARA DE IPATINGA DECRETA PONTO FACULTATIVO NA SEGUNDA-FEIRA

O presidente da Câmara Municipal de Ipatinga, vereador Osimar Barbosa (Masinho), assinou portaria decretando ponto facultativo no Legislativo na próxima segunda-feira (28). A greve dos caminhoneiros, que completou cinco dias nesta sexta-feira (25), bloqueando estradas por todo o país, provocou a falta de combustíveis nos postos da região e afetou o transporte público, motivando a decisão tomada pelo parlamentar ipatinguense.

“Temos diversos servidores que moram em cidades vizinhas, como Coronel Fabriciano e Timóteo. Já nesta sexta-feira (25) vários deles tiveram dificuldades para chegar ao trabalho. Até mesmo os ônibus que atendem os bairros de Ipatinga estão com os horários reduzidos. Mesmo que a greve termine neste final de semana, é muito difícil que tudo volte ao normal na segunda-feira”, afirmou Masinho.

De acordo com o presidente da Câmara, caso a greve não termine até segunda-feira (28), existe a possibilidade de ele decretar ponto facultativo em outros dias da próxima semana. “Infelizmente, é uma situação que foge ao nosso controle. Esperamos que tudo volte ao normal o mais rápido possível, mas temos que aguardar o desenrolar dos fatos neste final de semana. Precisamos avaliar a situação, mas existe a possibilidade de estendermos o ponto facultativo se a questão dos combustíveis e do transporte público não for normalizada até segunda-feira”, declarou Masinho.

Apenas alguns setores internos da Câmara poderão funcionar, mas não haverá atendimento ao público externo. O Centro de Atenção ao Cidadão (CAC), que presta diversos serviços à população, como agendamentos previdenciários e assistência jurídica, não irá funcionar na próxima segunda-feira (28).