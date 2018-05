CAMPANHA USIMINAS SOLIDÁRIA ARRECADA MAIS DE 40 MIL ITENS

A Usiminas e seus parceiros iniciaram nesta quarta-feira (16), a entrega de mais de 40 mil itens arrecadados na Campanha de Inverno 2018. Foram cerca de 10 toneladas de alimentos, 21 mil itens de limpeza e higiene pessoal e outros cerca de 8 mil itens como agasalhos e doações em geral que agora estão sendo repassadas para 31 entidades assistenciais da região do Vale do Aço. A ação integra o programa Usiminas Solidária e contou com a parceria de voluntários da Usina, da Fundação São Francisco Xavier, do Instituto Cultural Usiminas, Cônsul, Sankyu, Univale, Engimapi, G4S, ERG Engenharia, MVC Logística, NM Engenharia, Sodexo e Serv Lub.

Em reunião com os voluntários e entidades beneficiadas, o diretor da Usina de Ipatinga, Roberto Maia, agradeceu os participantes e destacou a importância da adesão das pessoas, seja com doações ou prestação de serviços. “Mesmo que seja de forma simples, temos que participar porque isso faz bem para a gente também. Ficamos felizes quando participamos. Convido a todos para apoiar não somente com donativos, mas também doando um pouco do seu tempo para ajudar a quem precisa. Temos que aproveitar a estrutura que temos hoje na empresa e nossas habilidades em prol de causas como essas”.

Entre as entidades presentes à reunião estavam o Lar Divina Providência, a Unidade de Acolhimento SOS Família e a Comunidade Terapêutica Casa Verde – CASIB. Na ocasião, a coordenadora do Lar Divina Providência, Marsilene Aparecida Pereira, afirmou que “assistimos a cerca de 60 idosos e não temos como viver apenas dos recursos da Prefeitura. Portanto, se não fosse pela ajuda de vocês e das ações em paralelo, talvez a entidade nem existisse mais. Reforço a importância das doações, mas também da presença de vocês em nossa instituição”.