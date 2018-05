CENIBRA É DESTAQUE NO CIRCUITO SESI DE TÊNIS

O empregado da Cenibra, Leonardo Sales, ganhou a fase regional do Circuito Sesi de Tênis, na categoria 4ª Classe (até 44 anos), realizada em Governador Valadares. Por meio de etapas regionais que ocorrem ao longo do ano, o Circuito Sesi de Tênis estimula além da prática esportiva, valores como trabalho em equipe, responsabilidade e o alcance de metas e vitórias no dia a dia. O torneio configura-se como uma excelente oportunidade de adoção de um estilo de vida mais ativo e promover integração das indústrias mineiras, em uma competição criada para trabalhadores.

Os vencedores de cada categoria de cada fase regional, como representantes das empresas, seguirão para a etapa estadual, a última do torneio que será realizada no final do ano e consagrará os campeões. Participaram do evento, jogadores representando as empresas Vale, Usiminas, Aperam, Belgo Mineira, Cemig, entre outras.