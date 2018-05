CENIBRA INCENTIVA CULTURA COM ‘CONTOS LOCAIS’

O lançamento dos livros da edição 2018 do Projeto Contos Locais, realizado nos dias 16, 21 e 22 deste mês, marcou de forma significativa a iniciativa de resgate da identidade cultural de Virginópolis, Divinolândia de Minas e Guanhães. Até chegar no livro impresso, a equipe do projeto contemplou professores e alunos com oficinas de contação de histórias (com a participação de Bia Bedran), orientações para entrevistas e interação com as gerações mais antigas de cada cidade, de forma a proporcionar o registro em contos, da memória cultural local, ressaltando costumes e personagens do interior de Minas Gerais. Os exemplares serão distribuídos gratuitamente, por meio das secretarias municipais de educação de cada município.

Durante os eventos de lançamento, os representantes da administração pública reforçaram a importância dos livros no que diz respeito a sensação de pertencimento de uma cultura tão rica e pouco conhecida. Uma realização da MC Produção, a iniciativa é viabilizada pelo Ministério da Cultura, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Cenibra e apoio do Instituto Cenibra, Superintendência Regional de Ensino e prefeituras municipais.

Para Leida Hermsdorff Horst Gomes, coordenadora de Comunicação Corporativa e Relações Institucionais da Cenibra, patrocinadora do projeto, “os moradores das cidades contempladas são parte fundamental dos livros; uma vez que é a identidade deles que ali está retratada de maneira tão zelosa e dinâmica”, conclui.