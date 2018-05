CENIBRA LANÇA PROJETO CIDADE OLÍMPICA EM IPABA E PINGO D’ÁGUA

Neste sábado, (5), o projeto Cidade Olímpica será lançado nas cidades de Ipaba e Pingo D’água, com o apoio das prefeituras municipais e com o patrocínio da Cenibra e Instituto Cenibra. O projeto é desenvolvido pela Associação Ajudôu, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, do Ministério do Esporte, e atenderá 240 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 7 aos 17 anos, matriculados na rede pública de ensino dos municípios.

O Cidade Olímpica proporciona aos alunos acesso à prática do vôlei e futsal, de forma totalmente gratuita, colaborando com o desenvolvimento social, proporcionando condições de lazer e diminuindo a evasão escolar. Em Ipaba, o evento de lançamento será realizado no Ginásio José Bibiano Estanislau, no bairro Nossa Senhora das Graças, às 9 horas e na cidade de Pingo D’água, no Ginásio Poliespotivo Caburezão, às 14 horas.

O evento é aberto ao público e na oportunidade, os materiais serão entregues para os alunos, juntamente com a apresentação do trabalho a ser desenvolvido e conta com a presença das autoridades locais e dos patrocinadores. O Ajudôu tem como missão promover o desenvolvimento de pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do incentivo ao esporte, apoio educacional, facilitando a inclusão social.