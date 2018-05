CENTRO DE FISIOTERAPIA DE TIMÓTEO TERÁ NOVO ENDEREÇO

A Secretaria Municipal de Saúde de Timóteo definiu novo local para o Centro de Fisioterapia e Reabilitação. A mudança irá beneficiar o atendimento, além de melhorar a acessibilidade dos pacientes com instalações mais amplas e confortáveis. O imóvel alugado no bairro Funcionários, à avenida Almir de Souza Ameno, está passando por adequações.

De acordo com o Secretário de Saúde, Ernane Duque, o número de atendimentos é grande e o atual endereço (Centro de Especialidades do bairro Primavera) não oferece qualidade para os usuários. O novo local é mais adequado segundo as normas da Vigilância Sanitária, o que vai oferecer um atendimento humanizado e de melhor qualidade à população de Timóteo.

“Dentro de 10 a 15 dias a Fisioterapia estará atendendo no novo espaço do bairro Funcionários. Estamos estimando um aumento de 50% no número de atendimentos”, afirma o secretário.

ESTRUTURA

No Centro de Fisioterapia e Reabilitação, trabalham nove profissionais entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. São oferecidos serviços com atendimento qualificado e humanizado nas áreas traumato-ortopédicas, reumatológicas e neurológicas para público infantil e adulto. O horário de atendimento é de 07h às 18h. A unidade disponibiliza uma ambulância para atender pacientes com dificuldade de locomoção (acamados, vítimas de Acidente Vascular Cerebral, fraturas graves no joelho e tornozelo e outros). O telefone para contato é (31) 3847-7619.