COLUNA WILLIAM SALIBA – 03/05/2018

TECNOLOGIA DA APERAM CHEGA À MINERAÇÃO

A Aperam South America amplia a utilização do aço inoxidável no setor de mineração. As tradicionais peneiras de classificação de minério ganharam versões em aço inoxidável 410 da Aperam. As peças estão sendo testadas em uma mineradora parceira da siderúrgica. Tradicionalmente fabricadas em aço carbono ou poliuretano, as peneiras de classificação de minério tradicionais duram pouco, em razão do ambiente úmido e abrasivo em que são utilizadas. Com a utilização do aço inoxidável 410, elas passaram a ter alta durabilidade. Outro ganho resulta da redução da espessura das peças alcançada pela Aperam, demandando um menor consumo energético para a movimentação das peneiras. As paradas para manutenção também deverão ser drasticamente reduzidas.

INDÚSTRIA SIDERÚRGICA

A convite do Instituto Aço Brasil, este colunista participa na próxima terça-feira (8), do Seminário sobre a Indústria de Aço para Jornalistas. O evento, que reunirá profissionais da imprensa de várias regiões brasileiras, será realizado na Vallourec, em Belo Horizonte, abordando temas como “A indústria do aço no Brasil e no mundo”, “Mercado Brasileiro de Aço: Desenvolvimento e Aplicações” e “Sustentabilidade ambiental na indústria do aço”. O seminário tem o apoio da Usiminas, Ternium, Vallourec, Gerdau, ArcelorMittal, entre outras.

GESTÃO AMBIENTAL

Organizado pela editora Poisson, de Belo Horizonte, o livro Gestão Ambiental – Volume 2, traz um capítulo elaborado com a participação do professor e geógrafo, Sebastião Tomas de Carvalho. Ele é pós-graduado em Educação Ambiental, mestre em Engenharia Industrial e atua como especialista ambiental na Cenibra.

DUAS RODAS

Ipatinga irá sediar neste sábado e domingo, na área do Novo Centro, o Encontro Nacional de Motociclistas. A entrada está condicionada à doação de um quilo de alimento. O evento terá, a partir das 13h, shows das bandas Interceptor, Nedson Santos Banda, Rick Mob Bier, Rockaholics e Banda Gertrudes, com sucessos de ritmos como blues, rock brasileiro e internacional. São aguardados cerca de 1.500 motociclistas de 10 estados brasileiros.

FILOSOFIA DA BOLA

No jogo da vida, o medo é a defesa, a cautela é o meio-campo e a coragem é o ataque.

ESPIRITUALIDADE

A Aliança Municipal Espírita de Ipatinga, com o apoio do 16º Conselho Regional Espírita de Minas Gerais, promove de segunda-feira (7) a sábado (12), na Praça 1º de Maio, a 39ª Feira do Livro Espírita. Serão vendidos a baixo custo, obras de conhecidos autores espiritualistas como Chico Xavier, Allan Kardec, Divaldo Franco, Raul Teixeira, além de livros e revistas da Turma da Mônica sobre o tema, ilustrados pela equipe de Maurício de Souza.

CURTAS

*** Leitores me questionam quanto à periodicidade atual desta coluna. Até o final deste ano, este colunista se encontra em tratamento oftalmológico, o que exige muito esforço visual para a sua produção diária. Em breve, quando estiver totalmente restabelecido, a coluna voltará à sua periodicidade diária.

*** O portal CARTA DE NOTÍCIAS irá estrear amanhã (4), a videocoluna 3 Pontos, com entrevistas rápidas gravadas com personalidades regionais e nacionais. Os primeiros entrevistados serão Fernanda Takai, John Ulhoa e Ricardo Koctus, integrantes da banda Banda Pato Fu.

*** A Comunidade Espírita Joanna de Ângelis realiza neste domingo (6), em sua sede no Bairro Veneza, em Ipatinga, o seu tradicional Almoço das Mães. Os ingressos estão sendo comercializados a R$20,00. As bebidas e sobremesas serão vendidas separadamente. A renda será revertida para as obras sociais desenvolvidas pela instituição.

*** Na próxima quinta-feira (10), às 20h, o Grupo de Teatro Coop Encena apresenta, no Teatro do Centro Cultural Usiminas, em Ipatinga, a comédia “Acredite, um Espírito Baixou em Mim”. Os ingressos são limitados e podem ser trocados até o dia 9 por dois quilos de alimentos não perecíveis (exceto fubá e sal) nas agências do Sicoob, em todo o Vale do Aço.

*** Encerram-se no próximo domingo (6), as inscrições para o Programa Futuros Engenheiros no Vale do Aço. Interessados poderão se inscrever em um dos três cursos oferecidos: Operação de Processos de Instalações Elétricas, Operação de Processos em Construção Civil e Operação de Processos em Mecânica Industrial, através do site http://www7.fiemg.com.br/iel/produto/programa-futuros-engenheiros. Com duração de cinco meses, início das aulas no dia 16 de julho e carga horária de 400 horas, o curso será ministrado na no Senai, em Ipatinga, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h.

*** A partir de agora, os clientes da Tim terão acesso ao Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, Waze e Easy Taxi de forma ilimitada, já inclusos em algumas ofertas – sem reajuste de preço – ou em pacotes para contratação avulsa. YouTube também é o mais novo parceiro da operadora e entra no pacote de vídeo dedicado do TIM Black, que já conta com Netflix e plataformas de conteúdo reconhecidos no mercado.

*** Começaram no Rio de Janeiro as filmagens do aguardado ‘De Pernas Pro Ar 3’, sequência da franquia estrelada por Ingrid Guimarães, que já levou mais de 8 milhões de espectadores aos cinemas. Com direção de Julia Rezende, produção de Mariza Leão e roteiro de Marcelo Saback, René Belmonte e Ingrid Guimarães, a comédia será rodada durante sete semanas, no Rio de Janeiro e em Paris.