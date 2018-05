COLUNA WILLIAM SALIBA – 16/05/2018

PRESIDENTE DA USIMINAS RECEBE ‘MÉRITO INDUSTRIAL’ DA FIEMG

O CEO da Usiminas, Sérgio Leite de Andrade, será homenageado pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) com a Medalha Mérito Industrial 2018, no próximo dia 24 de maio, às 20h, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte. Na cerimônia em que se comemora o Dia da Indústria, Olavo Machado transfere a presidência da Fiemg para o seu sucessor Flávio Roscoe Nogueira.

VICE-PRESIDÊNCIA

O presidente da Regional da Fiemg Vale do Aço, Luciano Araújo, deve anunciar em entrevista coletiva, nesta sexta-feira (18), em Ipatinga, quem será o seu sucessor. Um dos nomes ventilados para o cargo é o de Flaviano Gaggiato, presidente da Viga Caldeiraria e que já dirigiu anteriormente a regional.

SAIA JUSTA

Flávio Roscoe assume o posto de presidente da Fiemg para uma verdadeira gestão de saia justa. A entidade, que congrega a maior parte dos sindicatos patronais do estado, se encontra em meio a uma difícil situação financeira. Com a Reforma Trabalhista, a contribuição sindical tornou-se opcional e a arrecadação caiu 83%, segundo o Ministério do Trabalho. Em valores, a queda foi de R$4,2 milhões em 2017 para R$700 mil neste ano.

***

SÁ SEM GUARABYRA

Depois de passar dois dias revendo os amigos em Ipatinga, retornou hoje (16) a Belo Horizonte, o cantor e compositor Sá – da famosa dupla Sá & Guarabyra. Sá, nome artístico do cidadão Luiz Carlos Sá, esteve na cidade em companhia da sua simpática Verlaine, filho e sogra.

NOVOS PROJETOS

Em vídeo-entrevista exclusiva a este colunista (que será exibida nos próximos dias na coluna 3 Pontos do portal CARTA DE NOTÍCIAS), Sá revela que prepara o lançamento do seu primeiro álbum solo, sem a participação do seu parceiro Guarabyra. O novo disco terá a participação especial dos Golden Boys, da sanfoneira Lúcia Alves e de Armandinho do Bandolin. As gravações já foram iniciadas em um estúdio, na capital paulista.

ROCK-RURAL

Sá & Guarabyra são os precursores do estilo rock-rural no Brasil, mais tarde repaginado pelos integrantes do Clube da Esquina, como Milton Nascimento, Flávio Venturini, 14 Bis, Tavito e Lô Borges. Entre seus sucessos que atravessam gerações, estão grandes hits, como Caçador de Mim, Espanhola, Dona, Sobradinho, entre outros.

***

NOVO HIPER

Esta coluna noticiou em primeira mão, em 2017, a aquisição da ampla área do antigo depósito da Ambev pelo Grupo Coelho Diniz, que se prepara para concluir, dentro de mais alguns meses, o seu novo hipermercado no Bairro Cidade, em Ipatinga. Será o segundo da rede, na cidade.

NOVAS UNIDADES

Segundo o empresário Hercílio Diniz, presidente do Coelho Diniz, o grupo está prospectando novas áreas para implantação de unidades no mercado local, a partir de estudos que apontam potencial para os investimentos. Somente para 2019, o Coelho Diniz prevê a inauguração de seis novas lojas, duas em Governador Valadares e outras quatro em Ipatinga, Teófilo Otoni, Caratinga e Manhuaçu. Atualmente, o grupo que opera com supermercados há 26 anos, mantém 14 lojas em atividade.

***

ARBITRAGEM

A Câmara de Mediação e Arbitragem (CMA) do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-Minas) é a primeira entidade do segmento a receber o selo de qualidade do Programa Brasileiro de Autorregulamentação de Boas Práticas em Arbitragem, Conciliação e Mediação, concedido pelo Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. A CMA ganhou o título após análise, verificação e auditoria realizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que constatou os parâmetros técnicos e éticos dos procedimentos de resolução e conflitos.

***

FILOSOFIA DE BUTECO

Do jeito que o Brasil anda, levar a vida a sério não tem a menor graça

***

CURTAS

*** Os ingressos para a Noite do Yakisoba na Associação Nipo-Brasileira de Ipatinga, no Cariru, neste sábado (19), às 19h, estão sendo vendidos a R$18,00, antecipadamente, e a R$20,00, no momento do evento. Na festa poderão ser saboreados também sushis e doces japoneses.

*** E para o Dia dos Namorados, uma boa dica para comemoração será o jantar especial que está sendo preparado pelo Dom The Place, no Bairro Horto, em Ipatinga. O cardápio para noite dos namorados terá entre as opções: Burrata Assada, Carpaccio Bovino, Prime Rib Angus, servido com risoto de alho poró e morango, Lagosta Gratinada servido com Penne 4 queijos; e de sobremesas Petit Gateau, Creme Bruleé e Doce de leite. A carta de bebidas conta com garrafa de Chandon Brut ou vinho, água mineral, refrigerante lata ou suco natural. O valor para o casal será de R$450,00 e as reservas já podem ser feitas pelo telefone 3618-7625.