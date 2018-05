COLUNA WILLIAM SALIBA – 24/05/2018

CENIBRA TEM MUDANÇAS EM SUA DIRETORIA

O engenheiro Júlio César Ribeiro é o novo diretor industrial e técnico da Cenibra. Ele ocupava anteriormente a gerência de engenharia da empresa. Júlio substitui Róbinson Félix, que se aposentou depois de 31 anos de serviços prestados à empresa. Félix havia sido elevado ao cargo de diretor em 1º de maio de 2012.

***

MIMO

A Fundação São Francisco Xavier (FSFX) lança na próxima segunda-feira (28) o projeto Mimo – Maternidade Conceito do Hospital Márcio Cunha (HMC). Trata-se da primeira plataforma digital do Brasil voltada para gestantes. O sistema permitirá o relacionamento entre gestantes atendidas pelo HMC, do pré-natal ao pós-parto, sejam elas cobertas pelo Usisaúde ou pelo SUS. A cerimônia de lançamento do Mimo terá lugar no Teatro Zélia Olguin, em Ipatinga, com a presença do diretor executivo da FSFX e diretor Institucional e de Gestão de Pessoas da Usiminas, Luís Márcio Araújo Ramos.

***

CAMINHONEIROS

Circula pelas redes sociais um vídeo dos caminhoneiros exaltando o apoio recebido da população de Ipatinga durante o movimento grevista. Os motoristas das centenas de carretas estacionadas ao longo da BR-381 na cidade têm recebido água mineral, marmitex e até pizzas doadas por populares. Um veículo faz o transporte dos carreteiros para usarem o banheiro de uma empresa industrial de Ipatinga, com direito a uma boa ducha.

***

LEI SECA

Tem espírito de porco preocupado com a greve dos caminhoneiros. Não pela falta de combustível, gás e alimentos no comércio ou pela redução do transporte público de passageiros. Estão ranzinzas pela possibilidade de faltar cerveja gelada nos botecos neste final de semana.

***

EFEITOS DO DÓLAR

A alta do dólar causa impactos negativos para quem viaja ao exterior ou tem o hábito de comprar produtos importados. No entanto, os reflexos diretos e indiretos da cotação da moeda americana superior a R$ 3,70 são muito mais amplos e deverão também ser sentidos, nos próximos meses, por empresários e consumidores brasileiros. Segundo o economista da Fecomércio MG, Guilherme Almeida, a inflação também deverá subir, uma vez que a valorização da moeda americana já provoca elevação em diversos preços, como o da gasolina, trigo, café, remédios e tantos outros. Isso ampliará as despesas diárias do brasileiro e, consequentemente, reduzirá os recursos disponíveis para o consumo.

***

COM X

O Teatro de Comédia chega a Belo Oriente e Açucena. O espetáculo “Alexia faz a faxina com X”, será apresentado no dia 9 de junho, às 19h, no salão da Secretaria de Educação, em Belo Oriente; e no dia 16, às 19h, em Açucena, em local a ser confirmado.

***

TECNOLOGIA

Em Belo Horizonte, o Museu Inimá de Paula acaba de lançar mão de um recurso tecnológico inovador para ampliar a experiência dos visitantes. Trata-se do jogo “Descodificando o Inimá” que permite aos visitantes, a partir de orientações presentes em cinco fichas diferentes, ser guiado para as obras, e por meio de um QR Code, receber informações extras sobre a pintura e o que está retratado no quadro.

***

PELO OLFATO

O Boticário lançou duas novas fragrâncias da linha Egeo: Blue e Red, de olho no Dia dos Namorados. A principal novidade do lançamento é que os perfumes não têm rótulo de “masculino” ou “feminino”. “Quem busca uma perfumaria quer escolher pelo cheiro, pela família olfativa, as notas e a combinação de ingredientes. Ou até mesmo pelas lembranças que aquele cheiro proporciona. Não pelo rótulo.”, explica o gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno.