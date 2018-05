COLUNA WILLIAM SALIBA ESPECIAL – 26/05/2018

REFLEXOS DA GREVE PODEM PARALISAR INDÚSTRIA DO VALE DO AÇO

A cadeia produtiva do Vale do Aço começa a ser gravemente afetada pelo momento delicado que atravessa o país. A greve dos caminhoneiros, que já paralisa grande parte dos serviços essenciais à população, também ameaça a continuidade de produção das grandes empresas, âncoras da economia da Região Metropolitana do Vale do Aço. As indústrias estão buscando alternativas para minimizar as consequências do movimento que já entra em seu sexto dia. No entanto, a situação é dramática, uma vez que o recebimento de insumos e matérias primas, essenciais à continuidade da produção, está comprometido.

CAOS

Sem entrar no mérito de valor do movimento, como cidadãos, já sentimos há alguns dias as consequências no dia a dia do Vale do Aço. Em Ipatinga, escolas públicas e particulares suspenderam as aulas, o transporte coletivo, a coleta de lixo e o sistema de saúde (inclusive o Hospital Márcio Cunha, o maior da região), que funcionam há vários dias em regime contingencial, podem ser obrigados a suspender totalmente suas atividades.

GRAVIDADE

Neste momento, é importante que toda a comunidade regional se una em apoio às siderúrgicas e à indústria de celulose, para continuidade de suas atividades. Não se enganem, o quadro é muito grave. O Vale do Aço, como todo Brasil, precisa no momento de ações positivas para sair deste impasse. E de muitas orações.