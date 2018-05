COMBUSTÍVEL COMEÇA A FALTAR NOS POSTOS DE IPATINGA

A falta de combustível nos postos de Ipatinga provocou nesta quarta-feira (23) uma corrida aos postos. Filas enormes foram registradas em vários estabelecimentos da cidade. A Gasolina e o etanol já começam a faltar nas bombas de abastecimento, como reflexo do protesto dos caminhoneiros contra o aumento do diesel.

O principal problema está no bloqueio da BR-381, que impede o tráfego de caminhões. Com a paralisação as companhias distribuidoras estão fechadas causando o desabastecimento em toda Região Metropolitana do Vale do Aço

Devido a grande procura alguns postos aumentaram o valor do litro da gasolina para R$5 – quase R$ 1 real acima do valor médio que vinha sendo praticado na região. O etanol, alternativa à gasolina, também está acabando na maioria dos estabelecimentos.

TRANSPORTE COLETIVO

A falta de combustível provoca racionamento, com restrição ou interrupção de serviços públicos – o principal afetado é a operação do transporte coletivo. Em Ipatinga parte das linhas de ônibus terão horários reduzidos para que não aconteça uma paralisação completa nos serviços.