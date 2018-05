COMBUSTÍVEL: PREFEITURA DE IPATINGA PRIORIZA SERVIÇOS ESSENCIAIS

Em decorrência da falta de combustíveis, devido à greve dos caminhoneiros que dura quatro dias e afeta todo o Brasil, o prefeito de Ipatinga Nardyello Rocha montou na manhã desta quinta-feira (24), um esquema especial de contingenciamento para gerenciar e amenizar os impactos provocados à população ipatinguense, priorizando serviços essenciais e as áreas de Saúde e Educação.

Reunido com representantes de todos os setores da administração e das empresas prestadoras de serviços essenciais ao município, o chefe do Executivo determinou que sejam mantidos, em caráter especial de atendimento, todos as atividades ligadas ao transporte coletivo, coleta de resíduos sólidos (lixo) e às secretarias de Educação e Saúde, devido a sua indispensabilidade.

O transporte de alunos feito pelo município está garantido, bem como o atendimento de ambulâncias e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

TRANSPORTE COLETIVO

A prefeitura informa que a frota de ônibus da empresa Saritur, concessionária do transporte coletivo que atende a cidade de Ipatinga, será reduzida a partir desta quinta-feira (24), operando com a escala de horários de sábado. Contudo, haverá carros extras, fazendo reforços nos horários das 17h, 18h e 23h. O horário de domingo (24) seguirá normal. A nova sistemática de atendimento foi debatida e acertada com os dirigentes da empresa. O objetivo da mudança de horário é prolongar por maior tempo possível o atendimento do serviço à população.

COLETA DE LIXO

A Prefeitura de Ipatinga ressalta que a Vital Engenharia, empresa responsável pelo recolhimento dos resíduos sólidos, opera com planejamento para atender toda a cidade pelos próximos dias. Não houve alteração no calendário de recolhimento. A Prefeitura de Ipatinga pede a colaboração da população, a fim de evitar o descarte irregular de lixo e entulho, principalmente neste período.

A administração municipal lamenta os transtornos causados à população da nossa cidade, entende como justa a causa da categoria, que opta pela paralisação, e espera que a situação seja resolvida o mais rapidamente para evitar mais prejuízos.