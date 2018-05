COMEÇA OBRA NO TRECHO URBANO DA BR-381 EM IPATINGA

Na tarde desta quinta-feira (24), o Prefeito Nardyello Rocha, acompanhado do Secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (Sesuma), Gilmar Luciano Alves, visitou a obra iniciada logo pela manhã, no trecho urbano da BR-381 (avenida Pedro Linhares), entre a Estação Ferroviária Intendente Câmara e o Escritório Central da Usiminas e Regional da Federação das Indústrias de Minas Gerais, (Fiemg).

A obra, já aprovada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit), além de garantir a segurança de pedestres, sobretudo passageiros de trens e acompanhantes, também aumenta a fluidez do tráfego de veículos. As primeiras intervenções executadas já apresentaram uma melhora significativa logo no final da tarde do primeiro dia, mesmo com o trânsito intenso no horário de pico. Todas as ações têm sido realizadas com o apoio da Polícia Militar Rodoviária e têm previsão de término na próxima semana.

Ainda de forma provisória, com o uso de cones – que serão substituídos por uma barreira definitiva com blocos de concreto – foi feito o reordenamento viário na alça de retorno para o Centro de Ipatinga, na altura da saída da avenida José Júlio da Costa, no bairro Ferroviários. O contorno foi fechado. Com isso, fica impedida a transposição e cruzamento da BR-381 no local, evitando riscos de acidentes.

As equipes trabalham na instalação de um semáforo com botoeira, próximo ao ponto de ônibus da Estação Ferroviária, que possibilita a passagem de pedestres e passageiros que desembarcam dos trens da Estrada de Ferro Vitória-Minas.

Em frente ao Escritório Central, foi feito uma canalização com cones, que será substituída por uma barreira de concreto. Nesta alça de aceleração criada, os motoristas que saem do Escritório Central e da Fiemg seguem em direção ao retorno mais próximo, que agora passa a ser o do Shopping Vale do Aço.

A medida foi necessária, pois a Polícia Militar Rodoviária e a Prefeitura identificaram no local um gargalo, onde muitos acidentes acontecem. O último, por exemplo, foi registrado no mês de fevereiro, com duas vítimas fatais.

O pacote de intervenções na região inclui ainda a reativação de uma rota alternativa, atrás do antigo Century Hotel, que começou a ser viabilizada. A rua será reaberta, desde o bairro Ferroviários até o acesso de entrada ao Escritório Central da Usiminas, com ciclovia, facilitando o acesso à BR-381.