COMO A ALTA DO DÓLAR AFETA A VIDA DO BRASILEIRO

Com o dólar operando em alta pelo sexto dia consecutivo, a moeda americana já ultrapassou a casa dos R$ 3,75, a maior cotação em dois anos. Segundo a professora de economia da Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio, Michelle Nunes, o sobe e desce do mercado de câmbio afeta diretamente a economia no país e a vida dos brasileiros.

De acordo com ela, para quem vai viajar para o exterior, a viagem vai acabar saindo mais cara. “Quem for ficar no Brasil também poderá sentir no bolso os efeitos do aumento do dólar. Os produtos importados ficam mais caros quando o dólar sobe. Mesmo que ele seja fabricado aqui no Brasil, pode ter matéria-prima ou peças importadas. Se o preço desses materiais subir, o preço final também vai ter diferença”, explica.

Além disso, tem produto que é fabricado aqui no Brasil e que segue uma referência de preços em dólares. É o caso do diesel e da gasolina que ficam mais caros quando o dólar sobe. Nesse sentido, o frete de mercadorias feito por transportadoras também vai sofrer reajuste, o que pode ser repassado para os produtos.

“Por outro lado, as empresas exportadoras saem ganhando quando o dólar sobe. Nesse caso, elas passam a ter mais dinheiro para investir e contratar mais”, afirma.