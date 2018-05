CONTÉM CULTURA IMPLANTA SALA DE CINEMA EM IPABA

Graças ao projeto Contém Cultura, mais dois containers estão sendo adaptados para se tornar uma sala multicultural que será instalada em Ipaba. No ano passado, outros dois módulos foram instalados em Periquito dando origem ao cinema da cidade. No espaço, são realizadas, semanalmente, sessões de cinema gratuitas e abertas para toda a comunidade. Outras atividades também já foram promovidas na sala, como oficinas de artesanato, dança e saraus literários.

“Agora, chegou a vez de Ipaba ser contemplada com esse projeto que vem mudar a vida das cidades que não contam com uma sala de cinema, com um centro cultural”, comenta Luciana Profiro, proponente do Contém Cultura.

Segundo destaca, a sala multicultural vem proporcionar momentos de lazer para as comunidades e ao mesmo tempo ampliar seus conhecimentos a cerca dos mais diversos assuntos. “O Contém Cultura de Ipaba, assim como o de Periquito, terá sempre as suas portas abertas para os movimentos culturais, para as escolas, para o Cras, grupos de terceira idade, para todas as pessoas interessadas em apreciar uma boa atração cultural, artística”.

SUSTENTABILIDADE

Luciana Profiro comenta que o reaproveitamento dos containers para adaptação das salas tem um caráter sustentável, pois assegura menor descarte das caixas na natureza “e ajuda a viabilizar com mais agilidade a implantação das salas”.

As salas do Contém Cultura são climatizadas e contam com rampa de acesso, corrimãos e espaço reservado para cadeirante.

O Projeto Contém Cultura é patrocinado pela Cenibra, via Lei Federal de Incentivo à Cultura.